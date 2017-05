später lesen Düsseldorf Comic-Fans erobern Altstadtpromenade 2017-05-21T20:27+0200 2017-05-22T00:00+0200

Der Japan-Tag ist nach wie vor fest in den Händen der Comic-Fans - und zieht die jugendlichen Anhänger der heiß geliebten japanischen Popkultur aus weit entfernten Orten nach Düsseldorf. In der Altstadt traf man also am Samstag wieder auf unzählige fantasievoll gekleidete Besucher. Nach Kritik an gefährlicher Enge besserten die Organisatoren in diesem Jahr nach und erweiterten die Fläche. Sehr voll war es natürlich trotzdem - schließlich ist die Faszination des Festes ungebrochen. Dazu kam Sommerwetter. 650.000 Besucher schätzt der Veranstalter in seiner Bilanz. Zu den Höhepunkten gehörte das Feuerwerk, das das Sportjahr zum Thema hatte. Ein Engpass bleibt der Hauptbahnhof, wo Fahrgäste viel Zeit und gute Nerven mitbringen mussten.