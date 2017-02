Düsseldorf: Das Carsch-Haus ist Geschichte

Gestern, kurz vor fünf am Nachmittag im Carsch-Haus an der Heinrich-Heine-Allee. Carina Kott steht vor einem etwas verloren wirkenden Kleiderständer. Und zählt. Es geht schnell. "29 Kleider haben wir noch", sagt die 27-Jährige und gibt sich sehr zuversichtlich, diese letzten Stücke in den verbleibenden drei Stunden des Carsch-Hauses an einen Kunden zu verkaufen. Ihre Zuversicht beruht auch auf einem Preis, den man frei von Schleichwerbung getrost als Schnäppchen bezeichnen kann. Denn das schicke Stück sollte gestern noch 70 Euro kosten, das Preisschild mit 499 Euro hängt aber noch dran. Am Ende des Tages wird die junge Kaufhaus-Leiterin es selbst kaufen. Um 20 Uhr dann schloss das traditionsreiche Carsch-Haus seine Pforten.

FOTO: Andreas Endermann

Wehmut bei Frau Kott? "Keineswegs, denn ich bin ja extra dafür nach Düsseldorf versetzt worden", sagt Kott. Im Oktober kam sie an den Rhein, mit dem Auftrag, aus dem alten Carsch-Haus etwas ganz Neues zu machen. Und dazu gehörte als erstes Mal eine Aktion, die manche Einzelhändler mit "Alles-Muss-Raus-Schildern" in neongelb bewerben. Die Geschäftsleiterin machte es etwas dezenter, aber doch mit drastischen Preisabschlägen. Die Kunden rannten ihr daraufhin die Bude ein. Schon vor einer Woche begann man, die oberen Geschosse leerzuräumen und zu schließen. Gestern war nur noch das Erdgeschoss geöffnet - mit besagten 29 Kleidern und einigen Karnevalskostümen, die aber nur vom Kaufhof ausgeliehen waren. Und natürlich der Einrichtung. Wer wollte, konnte etwa Möbel, alte Ladendeko oder eine alte elektrische Schreibmaschine für einen Zehner erwerben.

Die Düsseldorfer Kunden sahen es weit emotionaler. Viele hätten gefragt, wie es weiter geht, was aus den Mitarbeitern wird. 40 von ihnen wechseln komplett zu Kaufhof (das Carsch-Haus ist ein Kaufhof), der Rest hilft dort aus, bis das neue Konzept im Gebäude Carsch-Haus eröffnet.

Das wird den für deutsche Muttersprachler etwas sperrigen Namen "Saks Off 5th" tragen. Das ist ein Verkaufskonzept, dass der neue kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay Company bereits in New York und anderen US-Städten betreibt. Vertrieben werden sollen dort hochwertige Marken zum kleinen Preis, vergleichbar mit einem Outlet, auch wenn Carina Kott es lieber "Off Price" nennt. Die Eröffnung ist für Sommer geplant. Dann wird das Carsch-Haus das erste "Saks Off 5th" auf dem europäischen Kontinent werden. "Und gleichzeitig wird es unser Flagshipstore, also das Vorzeigehaus für andere, die in Europa folgen werden", sagt Geschäftsleiterin Kott. Die Umbauarbeiten starten direkt nach dem Rosenmontag. Der Eröffnungstermin steht noch nicht genau fest. Sommer ist das grob artikulierte Ziel.

Das Abendkleid für 10.000 Euro wird demnächst aber wohl ebenso wenig im Düsseldorfer Carsch-Haus hängen wie Herren-Anzüge für 6000 Euro. Aber teurer als bei Primark wird es sicher. Hudson's Bay will mit Saks eine Lücke füllen, die nach Auffassung der Kanadier so noch niemand füllt: Luxus zu Schnäppchenpreisen mitten in der Innenstadt. Tatsächlich werden Luxus-Marken wie Gucci wohl die Ausnahme bleiben. Welche Marken verkauft werden, will Kott nicht sagen. In den USA kann man bei "Saks off 5th" Sommerkleider für 40 Dollar oder Polo-Shirts für 18 Dollar erstehen.

