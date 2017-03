Pro-Europa-Protest in Düsseldorf: Das erwartet uns beim "March for Europe" am Samstag

Das erwartet uns beim "March for Europe" am Samstag

Wann und wo findet der "March for Europe" statt?

Der "March for Europe" findet am Samstag, 25. März, von 12 bis 14 Uhr statt – in mehr als 50 europäischen Städten gleichzeitig. Unter anderem sind Rom, Brüssel, Paris, Lissabon, Frankfurt, Berlin, Warschau und Bukarest dabei. In Düsseldorf findet die Versammlung auf dem Burgplatz statt.

Was steckt hinter dem "March for Europe"?

Ursprünglich war der "March" nur in Rom geplant, zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge. Mit Unterzeichnung der Verträge wurden die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG, Euratom) gegründet, aus denen später die Europäische Union entstand. Nach und nach haben auch Initiativen in anderen europäischen Städten vom March for Europe erfahren und eigene Veranstaltungen organisiert. Die Veranstaltung soll für eine offene, liberale Gesellschaft eintreten und ein Europa der Menschenrechte, des Friedens, der Vielfalt und Solidarität bekunden.

Was passiert am Samstag genau?

Alle teilnehmenden Städte lassen als gemeinsames Zeichen einen großen Ballon aufsteigen. In Düsseldorf sprechen unter anderem der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, NRW-Europaminister Franz-Josef Lersch-Mense und Schriftsteller aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Ein Orchester, eine Band und DJs sorgen für Musik. Die Veranstalter rechnen mit rund 1000 Teilnehmern.

Wer ist der Veranstalter des "March for Europe" in Düsseldorf?

In Düsseldorf der Verein We are Europe!, der Deutsche Gewerkschaftsbund Düsseldorf (DGB) und das Netzwerk Düsseldorfer Appell/Respekt und Mut.

Was hat der "March for Europe" mit "Pulse of Europe" zu tun?

Trotz der Namensähnlichkeit hängen die beiden Bewegungen nicht zusammen, unterstützen sich aber gegenseitig. Die Initiative Pulse of Europe organisiert immer sonntags Versammlungen in vielen europäischen Städten, um sich für die europäische Idee einzusetzen. In Düsseldorf findet das Zusammentreffen am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr ebenfalls auf dem Burgplatz statt.

Lesen Sie hier, warum ein Düsseldorfer Karnevals-Mottowagen den Londoner "March for Europe" anführen wird.