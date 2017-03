später lesen Wetter Das fängt doch schon mal gut an FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann 2017-03-16T20:22+0100 2017-03-17T00:00+0100

Offiziell beginnt der Frühling erst in der nächsten Woche, gestern war er aber schon mal in Bestform in der Landeshauptstadt zu Gast. Bis zu 17 Grad sorgten für Terrassenwetter erster Klasse, Jacken und Mäntel waren in der Sonne schon überflüssig. Zu den Genießern des Wärme-Frühstarts gehörten auch Gaby Grohn und Hans-Joachim Keuser auf den Freiluft-Plätzen des Restaurants "Bonalumi" an den Schadow Arkaden in der Innenstadt. Die Aussichten für die nächsten Tage sind leider nicht so gut: Die Temperaturen bleiben zwar zweistellig, die Regenwahrscheinlichkeit ist zugleich aber hoch.