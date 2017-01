Serie "So wohnt Düsseldorf": Das Fenster zu Flingern

Muss ein gutes Gefühl sein, wenn man weiß: Dies ist der Ort, an dem man bleiben möchte. Den man nie mehr eintauschen will. Bei Werner Heuing ist das so: Er lebt in einem Wohntraum. Von Ute Rasch

Werner Heuing sitzt auf einem weißen Designer-Sessel vor einer riesigen Glasfront, Fernblick inklusive und drückt genau dieses Gefühl aus. Unwillkürlich muss man an "Fenster zum Hof", Hitchcocks legendären Klassiker denken, in dem vom Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft die Spannung entzündet wurde. So ähnlich ist es auch in dieser Wohnung: Man sieht den Alltag der Menschen gegenüber - aber umgekehrt gilt das auch. Ein Geheimniskrämer sollte man jedenfalls hier nicht sein.

Die Lage: Beethovenstraße, mitten in Flingern. An der einen Straßenecke halten mehrere Straßenbahnlinien, an der anderen Ecke ist die Kneipenvielfalt des Stadtteils ganz nah - und das Café "Hüftgold" als eine ständige Versuchung. Davor stand einst eine alte, leicht geschwungene Kirchenbank, nun schmückt sie die Dachterrasse von Werner Heuings Domizil.

FOTO: Hans-Juergen Bauer

FOTO: Hans-Juergen Bauer

Das Haus: Eigentlich sind es zwei Häuser, die 1911 erbaut, im Zweiten Weltkrieg arg lädiert und in den 1950-er Jahren wieder hergerichtet wurden. In einer der Erdgeschoss-Wohnungen lebte der Architekt Heuing, bis er vor sechs Jahren erfuhr, dass dieses Gründerzeit-Ensemble verkauft werden sollte. Er zögerte nicht und griff zu, gestaltete das Innenleben der Häuser völlig neu und verkaufte die Wohnungen anschließend etagenweise. Bis auf eine: "Ich wusste gleich, ich werde nach oben ziehen."

Die Wohnung: Die zwei Ebenen mit ihren insgesamt 135 Quadratmetern Wohnfläche vermitteln das Gefühl vom "Haus im Haus". Die untere Etage ist reserviert für Schlafzimmer, Bad, Ankleide und Diele. Hier - wie überall in der Wohnung - lohnt sich der Blick aufs Detail. So bestehen die Schiebetüren der Garderobe aus Zeichenfolie, wie sie früher von Architekten benutzt wurde - transparent, aber blickdicht. Im Gäste-WC leuchten die Wände in Fuchsiarot, im Bad in kühlem Anthrazit, an Wänden und auf dem Boden dieselben rechteckigen Kacheln in unterschiedlichen Höhen, auf zwei schmale folgt eine breite.

Das Schlafzimmer ist sparsam möbliert mit einem breiten Bett, von dem man direkt in den Himmel schaut - und in die gegenüber liegenden Häuser. "Wenn wir abends das Licht löschen, kann man uns nicht reinschauen", meint Heuing. Er war gegenüber, hat es ausprobiert. Wenn er und seine Lebensgefährtin allerdings vor dem Schlafen noch ein paar Seiten lesen, können die Nachbarn beinahe die Buchtitel lesen. Immerhin schützen weiße Vorhänge vor neugierigen Blicken.

FOTO: Heuing

FOTO: Heuing

Freien Einblick lässt die Etage darüber zu - ein Wohnraum mit offener Küche für ein Lebensgefühl der großzügigen Art. Im Zentrum ein drei Meter langer Esstisch aus dem gleichen Material wie der Fußboden: Eichendielen und acht bequeme Stuhlschalen von Philippe Stark. Das Regal stammt von einem Schreiner, in dem beinahe jedes Fach eine individuelle Größe bekam, in einem ganz kleinen reckt sich keck ein Zwergenpaar aus Stein, in einem großen verrät ein Bildband über New York Reiselust.

In der Küche mit ihren großen Arbeitsflächen leuchten die Türen in Mittelmeerblau. Mit einem Hauch Fantasie lässt sich vorstellen, wie die beiden Bewohner hier an Wochenenden mit ihren Freunden kochen, man ahnt geradezu noch einen Hauch vom Duft der Bouillabaisse, die letzten Samstag gemeinsam gekocht wurde. Passend dazu die Wandmalerei eines Freundes: "Auf einen schönen Abend." Und daneben baumelt eine Weltkugel.

FOTO: Hans-Juergen Bauer

FOTO: Hans-Juergen Bauer

An Sommerabenden wird die gesellige Tafel auf der Terrasse gedeckt. Riesige Schiebetüren öffnen sich zu diesem 70 Quadratmeter großen Lieblingsplatz, der auf dem Dach des Nachbarhauses entstand. "Von hier aus kann man die Sonne untergehen sehen", sagt Werner Heuing, am liebsten auf der alten Kirchenbank sitzend, auf der viele Freunde Platz finden. Sie auf das Dach zu bekommen, muss ziemlich abenteuerlich gewesen sein. "Mit einem Kran hat es dann schließlich geklappt." Allein deshalb kann das Paar eigentlich nie mehr umziehen.

Quelle: RP