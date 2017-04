Düsseldorf: Das Grüne lockt - auch wenn's mal regnet

Die Wetteraussichten für Ostern könnten besser sein, aber den Möglichkeiten, die Düsseldorfs Natur bieten, tut das keinen Abbruch.

Eine haben Claudia Michaelis und ihr Sohn Lernet ausprobiert: Sie haben die Schafe besucht und gefüttert, die derzeit zwischen Heerdt und Oberkassel ihr Quartier haben. Der beste Tag für Ausflüge ins Grüne dürfte nach den jetzigen Prognosen der Karfreitag werden. Während die Regenwahrscheinlichkeit heute vormittags und nachmittags hoch ist, sehen die Vorhersagen für morgen positiver aus. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen um 14 Grad. Unabhängig von Niederschlägen und Jacken-Temperaturen zeigte die Natur an vielen Stellen in der Stadt schöne Seiten, etwa in den Schlossparks Mickeln und Kalkum oder im Nordpark.

Quelle: RP