Die Kältewelle endet am Wochenende, es sind bis zu acht Grad Temperatur möglich. Wer dennoch eisige Luft und einen Hauch Winter erleben möchte, ist bei Holiday on Ice richtig. Es macht aber auch Spaß, schon jetzt von Wassersport am Strand zu träumen - die Messe boot macht es möglich. Für die Jecken hingegen heißt es, sich die rote Nase aufzusetzen. Mehrere Karnevalsveranstaltungen laden am Wochenende zum kräftige Helau! ein. Hier sind die Top-Tipps für das Wochenende. Von Holger Lodahl und Stefanie Thrun

Holiday on Ice Akrobatik auf dem Eis und in der Luft, Feuerwerk, aufwendige Choreographien, bunte Kostüme, Feuer-Jonglage und sogar Poledancing gehören zu "Believe", der neuen Show von Holiday on Ice. "Believe" zeigt erstmals eine zusammenhängende Geschichte vom Anfang bis zum romantischen Schluss. Mit einer modernen Romeo&Julia-Interpretation erzählt die Show von Sehnsucht, gesellschaftlichem Druck und dem Glauben an die Liebe. In den Hauptrollen locken die beiden Kanadier Robin Johnstone und Andrew Buchanan das Publikum mit einer Geschichte von verbotener Liebe in verschiedenen Welten. Anders als bei Shakespeares darf diese jedoch am Ende ein Happy End präsentieren. Und das nicht bloß mit klassischem Eiskunstlauf. Ob in der Luft oder auf dem Eis, die neue Show begeistert erneut durch Vielseitigkeit und einige Überraschungen. Die neue Produktion wechselt zwischen zwei Welten. Zuerst findet sich der Zuschauer in einer industriellen Welt der Maschinerie wieder, in der die Männer in Tanktop und Cargo-Hosen Hämmer und Spitzhacken schwingen. Dann geht es hinauf in die "Oberwelt". Dort regieren Glamour, elektronische Musik und bunte Kostüme. Beeindruckend geht es zu, wenn rund 25 Eiskunstläufer in schwindel-erregendem Tempo über das Eis rauschen und Rampen überqueren. Die Akteure begeistern mit schnellem Kleiderwechsel auf dem Eis, LED-Lichter wechseln passend zum Takt der Musik die Farben. Holiday on Ice ist heute, 15.30 und 19 Uhr, sowie morgen, 13 und 16.30 Uhr, in der Mitsubishi Electric Halle an der Siegburger Straße zu Gast. boot Wer für den kommenden Sommer eine Rundfahrt über das Mittelmeer plant und auf die Schnelle noch eine Motorjacht braucht, kann auf der "boot" vielleicht ein Schnäppchen machen. Noch heute und morgen öffnet die große Wassersportmesse ihre Türen auf dem Messegelände Düsseldorf. Sollten die Jachten ausverkauft sein, können die Besucher zahlreiche Aktionen testen. Tauchen, Surfen, Angeln und Kanufahren: Zahlreiche Themenwelten und Aussteller präsentieren ihre Angebote und Waren. Die Öffnungszeiten sind heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro. Karneval Die KG Düsseldorfer Originale feiert ihre Sitzung heute Abend im Rheingoldsaal der Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer 33. Das Prinzenpaar der Landeshauptstadt Düsseldorf Prinz Christian III. und Venetia Alina gibt sich die Ehre und wird bei ihrem Einzug in den Saal unterstützt von der Prinzengarde Blau-Weiss Leibgarde der Venetia. Auf dem Showprogramm stehen Auftritte von Musiker und Comedian "Der unglaubliche Heinz", Kabarettist Knacki Deuser sowie "Die Originale Jugend" und "De Fetzer". Beginn der jecken Sitzung ist heute um 19.11 Uhr bei einem Eintritt von 25 Euro.

Heute ab 19 Uhr startet im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße die Party der KG Regenbogen. Einst als schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft angefangen, zieht die Sitzung längst Jecken jeden Alters, jeder Gesinnung und jedes Geschlechts an. Die Kostüme sind aufwendig, die Gäste sind so gut gelaunt, dass die Sitzung der KG Regenbogen eine fette Party mit etwa 1000 Gästen ist. Einige Karten für 33 Euro gibt es mit ein wenig Glück an der Abendkasse.

Viel jecken Spaß und viel Freude sorgt auch die Sitzung der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend aus Düsseldorf, kurz Kakaju. Beginn ist morgen um 17 Uhr. Erwartet werden unter anderem die Kindertanzgarde, Et Zweiijestirn, und Die Landpomeranzen. Ort der Feier ist der Radschlägersaal der Rheinterrasse. Jugend musiziert Ein wichtiger Teil dieses Wettbewerbs wird heute und morgen in der Clara-Schumann-Musikschule an der Prinz-Georg-Straße 80 durchgeführt: die Solokategorien Klavier, Gesang, Gitarre (Pop) sowie die Ensemblekategorien Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble und Akkordeon-Kammermusik. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspielen zwischen sechs und 30 Minuten. Zuhörer sind heute und morgen ab 9 Uhr bei freiem Eintritt willkommen. Ende wird am späten Nachmittag sein. Hochzeitsmesse Das Museum für Gartenkunst im Schloss Benrath an der Benrather Schlossallee 100-106 ist angemessene Kulisse für die Hochzeitsmesse "Bube Dame Herz". Heute und morgen jeweils von 11 bis 17 Uhr zeigen etwa 30 Dienstleister unterschiedlicher Branchen ihre Serviceangebote. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Quelle: RP