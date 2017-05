Direktkandidaten in Düsseldorf: Das ist Anja Vorspel von der Linken

Anja Vorspel hat schon auf das Auto verzichtet und stattdessen auf das Fahrrad gesetzt, als das noch gar nicht hip war. Ihre heute 29 Jahre alte Tochter zog sie alleinerziehend groß, unterwegs waren die beiden immer mit dem Fahrrad und Anhänger.

Und auch heute fährt die 56-jährige Unterbilkerin jeden Tag nach Wittlaer zur Arbeit in der Verwaltung der Graf-Recke-Stiftung mit dem Rad. "Das entspannt, ich komme auf klare Gedanken und brauche keinen Fitnesskurs mehr", sagt Vorspel. Ein Lebensstil, der gut zu ihren politischen Themen passt: Umwelt, Verkehr, Energie.

Wem das politisch grün erscheint, liegt nicht komplett daneben: Kurz vor dem Abitur hatte sie sich der Anti-AKW-Bewegung angeschlossen und war dann auch Gründungsmitglied der Grünen beim ersten Parteitag 1980 in Karlsruhe. Doch eine entscheidende Frage für sie ist es, wem die Firmen und die Produktionsmittel gehören. Und so fand Vorspel bei der politischen Linken ihre Heimat. Ihre Überzeugung: "Stadtwerke gehören in kommunale Hände und nicht in die einer Aktiengesellschaft." Wenn die Gewinne an Aktieninhaber fließen, habe das nichts mehr mit der Firma zu tun. 2012 begann Vorspel zunächst als sachverständige Bürgerin bei der Linken mitzuarbeiten und wurde 2014 als Parteilose Mitglied im Stadtrat. Seit 2015 ist sie Mitglied der Linken. Zuletzt ist sie durch abgelegenere Städte in NRW gezogen - wie Paderborn, Euskirchen, Coesfeld und Siegen - um Bürger über das Projekt "Fahrscheinloser ÖPNV" zu informieren. Wichtig ist ihr aber auch der sofortige Ausstieg aus der Braunkohle und das Thema Gleichstellung.

Mit ihrem Listenplatz 13 sieht sich Anja Vorspel in einer guten Position. Sollte die Linke bei der Landtagswahl sechs Prozent der Stimmen erhalten, würde sie damit wohl den Sprung in den Landtag schaffen. "Das ist spannender als alle Krimis."

(stz)