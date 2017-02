Das ist die Europäische Medien- und Business-Akademie (EMBA)

Gründung 2007 (Hauptsitz in Hamburg)

Studierende/Mitarbeiter Forschung & Lehre 200/250 (an allen Standorten)

Studienfächer/-gänge Business-, Kommunikations-, Sport- und Medienmanagement, Wirtschafts- und Werbepsychologie

Besonderheiten Mac-Computer, Bibliothek, Sprach- und EDV-Kurse (kostenlos), Kino und Gastronomie-Betriebe in Campus-Nähe

Praxisbezug reale Praxisprojekte für die Wirtschaft, z. B. für Vodafone, Netzwerktreffen für "Digitale Stadt Düsseldorf"

Internationalität Auslandssemester an University of New Brunswick (Kanada) möglich, mehr als 100 weitere Kooperationspartner im Ausland

Studiengebühren 25.600 Euro für das gesamte Studium, BAföG/Stipendien teilweise möglich

Studienabschlüsse Bachelor

Forschung -

Prominente Studierende/Absolventen -

Lage Speditionstraße 9, Hafen

Quelle: RP