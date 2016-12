Serie Worauf Man Sich 2017 In Den Stadtbezirken Freuen Kann: Das Jahr der neuen Wohnquartiere

Stadtbezirk 3 Das neue Jahr wird für den bevölkerungsreichsten Stadtbezirk in Düsseldorf vor allem viele neue Wohnungen bringen. Gerade in den citynahen Stadtteilen Bilk und Oberbilk entstehen mehrere hundert Wohnungen, mit Innenhöfen, teils auch mit Kitas und Einzelhandelsgeschäften, die immens nachgefragt sind. Auch kulturell und sportlich hat das neue Jahr im Stadtbezirk 3 viel zu bieten. Ein Überblick.

Wohnungen In Bilk werden in einem Radius von nur wenigen hundert Metern gleich zwei neue Wohnquartiere gebaut. Auf dem ehemaligen Areal von Data und Auto Becker zwischen Karolinger-, Merowinger- und Suitbertusstraße entstehen 350 Wohnungen sowie Büros und Geschäfte. An der Martinstraße 47-55 wird wiederum ein Quartier mit mehr als 50 Miet- und Eigentumswohnungen sowie sieben Stadthäusern gebaut. Die Grundsteinlegung für das Projekt "Highdeway" fand vor wenigen Wochen statt.

Auch in Oberbilk werden mehrere neue Wohnquartiere nach und nach Form annehmen. So entsteht auf dem ehemaligen Güterbahnhof an der Mindener Straße das Projekt "Junges Wohnen im Alter" mit rund 400 Wohnungen, einer Kindertagesstätte sowie altersgerechten Apartments. An der Grenze zum Stadtteil Friedrichstadt wird an der Ecke Oberbilker Allee/Ringelsweide - auf dem Areal des ehemaligen Toom-Baumarkts - ein Komplex mit fast 60 Wohnungen, mit Bio-Supermarkt, Biergarten, Restaurant und Büros errichtet. Auf dem alten Postgelände an der Kölner/Moskauer Straße sollen wiederum 1000 Wohnungen gebaut werden, mit Kindergärten, betreuten Wohnanlagen, Dienstleistungszentrum und Einzelhandel. Freizeit Die Resonanz auf das kostenlose Fitnessprogramm der Stadt "Sport im Park" war 2016 enorm. Alleine im Ulenbergpark kamen zu jedem Kurs im Schnitt 20 Menschen zusammen, um unter Anleitung eines Trainers etwas für die eigene Fitness und Beweglichkeit zu tun. Auch im Rheinpark in Bilk und auf der Ballonwiese im Volksgarten gab es Angebote. Das Projekt soll deswegen fortgesetzt werden, sagt eine Sprecherin der Stadt auf RP-Anfrage: "Ab Mai 2017 wird es an voraussichtlich 13 Standorten 14 Sportangebote in der Woche geben. Mindestens ein Kurs in jedem Stadtbezirk."

Gut stehen zurzeit nach Angaben der Stadt auch die Chancen für einen neuen Gastronomie-Betrieb im Volksgarten: Das Haus Kolvenbach, in dem früher eine Tanzschule und angrenzend ein Biergarten betrieben wurden, soll wieder verpachtet werden. Die Stadt steht nach eigenen Angaben zurzeit in Abschlussverhandlungen mit einem Interessenten.

Familien Einen Kita-Platz zu finden, gehört für viele Familien gerade in den innenstadt-nahen Stadtteilen zu einer der größten Herausforderungen. Doch es tut sich was im Stadtbezirk 3: An der Flügelstraße 21 in Oberbilk werden zum Beispiel in Trägerschaft der Diakonie 42 U-3- und 80 Ü-3-Plätze geschaffen, im Volksgarten entsteht wiederum in Kürze eine Einrichtung, in der mehr als 100 Kinder betreut werden sollen.

Feste Zu den größten Festen im Stadtbezirk 3 mit Stadtteilen wie Volmerswerth und Flehe gehören die Schützenfeste (teilweise mit Kirmes). Vom 29. Juli bis 1. August wollen zum Beispiel die Oberbilker Schützen feiern, die Bilker Schützen vom 16. bis 20. Juni. In Hamm wiederum wird vom 2. bis 5. September gefeiert.

Quelle: RP