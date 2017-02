Das sind die Hochschulen der Stadt

Manchmal weiß man gar nicht, wie gut man es hat. Mit Blick auf die Hochschulen in Düsseldorf ist das der Fall. Denn bundesweit gibt es kaum eine andere Stadt, die eine solche Vielfalt an Studieneinrichtungen und -modellen bietet. Von Semiha Ünlü

An den staatlichen wie der Heinrich-Heine-Universität werden zum Beispiel Mediziner, Juristen und BWL-Experten ausgebildet, an den kleinen Hochschulen in privater Trägerschaft gegen Studiengebühren zum Beispiel Mode- und Game-Designer. Eins haben die vielen Hochschulen in der Stadt gemein: Sie alle legen inzwischen einen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Kultureinrichtungen in Düsseldorf.

Auch die Zusammenarbeit untereinander soll gefördert werden, deswegen haben sich Uni Düsseldorf, Hochschule Düsseldorf und Robert-Schumann-Hochschule mit Wirtschafts- und Kultureinrichtungen zur "Wissensregion Düsseldorf" zusammengeschlossen. Man darf gespannt sein!

Quelle: RP