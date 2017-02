Düsseldorf: Das ungute Gefühl im Gewühl

Ein leichtes Ziepen im Magen, ein kurzer Gedanke im Kopf - die Frage der Sicherheit an Karneval begleitet die Jecke auch beim Feiern. Doch vor allem die jüngeren Karnevalisten haben keine Angst, sie fühlen sich in der Stadt sicher. Von Verena Kensbock und Anne Orthen (Fotos)

An Weiberfastnacht färbt sich die Altstadt bunt: Clowns und Feen, Bienen und Bären streunen durch die Straßen. Mittendrin trüben Ordnungsbeamte in gelben Westen und Polizisten mit Maschinenpistolen das Bild. Die einen Jecke empfinden die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen als beruhigend, andere wollen davon besser nicht alles wissen. Wirkliche Angst haben aber die wenigsten Düsseldorfer - weil sie sich in der Stadt zu Hause fühlen.

Das Ehepaar Petra und Heribert Lentzen ist jedes Jahr an Altweiber in der Altstadt unterwegs. An diesem Tag stehen sie ein wenig abseits von den großen Menschenmassen am Ende der Berger Straße. "Jein", antworten sie auf die Frage, ob sie sich dort sicher fühlen. "Vorher habe ich mir schon Sorgen gemacht, aber wir lassen uns die Freude nicht verderben", sagt die 73 Jahre alte Petra Lentzen mit pinker Perücke und Sonnenbrille. "Wir als Düsseldorfer wissen, wo wir hingehen: Ins Uerige, ins Schumacher, auf den Carlsplatz - da fühlen wir uns sicher. Aber das Gewühle vermeiden wir schon in diesem Jahr. Das Gefühl ist ein wenig anders als sonst." Die Polizisten mit ihren Maschinenpistolen, die Straßenpoller, die vor Lastwagen schützen sollen, und die vielen Ordnungsleute beruhigen sie eher. "Ich bin der Polizei und dem Ordnungsamt sehr dankbar, dass sie für unsere Sicherheit sorgen."

Vor allem die jüngeren Karnevalisten lassen sich den Spaß nicht verderben. Der 26-jährige Martin Koch und der 31-jährige Philipp Kronenberger sind schon seit dem Vormittag in der Altstadt unterwegs, dick eingepackt in ihren Eisbären- und Panda-Kostümen. Sie sehen dem Wochenende völlig sorgenfrei entgegen. "Natürlich, man schaltet die Sorgen ein wenig aus und verdrängt, was passieren könnte", sagt Martin Koch. "Aber das beeinträchtigt uns nicht beim Feiern." Für ihn spielt vor allem eine Rolle, wo er feiern geht. Und in der Heimatstadt fühle er sich sicherer als in fremden Gefilden. "Wir kommen aus Düsseldorf und kennen uns hier gut aus. Wir wissen, wohin wir flüchten könnten, falls etwas passiert."

Große Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, haben immer einen Beigeschmack, findet Nicole Bauer. "Es ist immer ähnlich bei Großveranstaltungen", sagt die 35-Jährige mit den Bienenfühlern auf dem Kopf. "An Silvester bin ich mit der Bahn durch die Stadt gefahren - das war wirklich beängstigend. Da waren so viele aggressive Leute." An Karneval in der Altstadt fühle sie sich deutlich wohler. "Das liegt aber auch daran, dass in diesem Jahr verhältnismäßig wenig los ist." Sie vermutet, dass wegen des angesagten Sturms viele zu Hause geblieben sind. Auch Martina Thelen im Brötchentüten-Kostüm fürchtet sich nicht - zumindest, wenn es um die Sicherheit vor terroristischen Anschlägen geht: "Ich habe mehr Angst vor Trunkenbolden und aggressiven Menschen."

Ähnlich geht es auch Eugenie Berger. Sie sitzt etwas abseits vom Trubel im Café bei einem Espresso. "Ich bin nicht ängstlich, versuche aber, brenzlichen Situationen aus dem Weg zu gehen", sagt sie. "Aber meine Tochter macht sich wirklich Gedanken, ob sie mit ihrem fünfjährigen Sohn auf den Umzug gehen soll." Eugenie Berger verlässt sich voll und ganz auf die Polizei. "Ich gehe fest davon aus, dass für alles gesorgt ist und dass mehr für die Sicherheit getan wird, als wir wirklich erfahren." Und darüber ist sie froh: Denn wenn man das ganze Ausmaß an Sicherheitsmaßnahmen kennen würde, ginge doch die ganze Leichtigkeit verloren.

