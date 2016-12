Düsseldorf: Das war das Jahr 2016 in Düsseldorf

Januar 8. Nach dem Bekanntwerden von Übergriffen in der Silvesternacht in Köln steigt in Düsseldorf die Zahl ähnlicher Anzeigen. 41 Frauen haben sexuelle Übergriffe in der Altstadt in dieser Nacht angezeigt. 8. Die TV-Sitzung wird in der Stadthalle aufgezeichnet. Für Diskussionen sorgen die Kostüme von Oberbürgermeister Thomas Geisel und seiner Frau Vera: Sie verkleiden sich als die Rotlicht-Promis Bert und Sophia Wollersheim. 25. Trotz Bürgerprotests beginnt im Aaper Wald die Fällung von rund 440 Bäumen für eine Gas-Pipeline. 25. Das neue Gas- und Dampfkraftwerk auf der Lausward geht ans Netz. Die Bauzeit betrug zweieinhalb Jahre, die Kosten liegen bei 500 Millionen Euro. 26. In der wohl kürzesten Sitzung des Stadtrats spricht sich eine klare Mehrheit für das Riesenrad auf dem Corneliusplatz aus. Die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler hatte Bedenken, weil die Attraktion angeblich Tieren schadet. Die Fraktion hat die Sitzung vor dem Verwaltungsgericht erzwungen.

Februar 8. Wegen einer Sturmwarnung wird der Rosenmontagszug abgesagt. Die Mottowagen, die nur am Marktplatz präsentiert werden, werden dennoch wahrgenommen: Die türkische Generalkonsulin protestiert gegen einen Wagen, der Präsident Erdogan zeigt. 10. Nachdem der polnische Außenminister einen Tilly-Wagen kritisiert hat, äußert sich Regierungssprecher Steffen Seibert: In Deutschland gelte die Freiheit der Meinungsäußerung und der Kunst, auch wenn sie manchmal unangenehm sei.

10. Die Eröffnung des Aquazoos verschiebt sich. Statt Oktober 2016 lautet das neue Ziel März 2017. 20. Die Wehrhahn-Linie wird eröffnet. Mit der Fertigstellung des 846 Millionen Euro teuren Projektes müssen sich die Düsseldorfer auch an einen neuen Fahrplan gewöhnen. 22. Nicht alle Umstellungen im Zuge der Wehrhahn-Linie kommen gut an. Die Bushaltestellen-Schilder stehen wegen ihrer kleinen Schrift in der Kritik. Die Rheinbahn lässt einen neuen Entwurf erarbeiten. 25. Die Düsseldorferin Laura Pinski möchte mit einem Song von Produzent Ralph Siegel zum Eurovision Song Contest, kann sich aber im Vorentscheid nicht durchsetzen. März 1. Cellist Thomas Beckmann gerät unter Druck, weil nur ein geringer Teil seiner Vereinseinnahmen bei Projekten für Obdachlose ankommt. 6. Mehr als 500 Menschen demonstrierten gegen Fremdenfeindlichkeit anlässlich des AfD-Parteitags im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bilk.

7. Bei Schnee kommt es am Vormittag im Stadtgebiet zu 45 Verkehrsunfällen, drei Rheinbahnzüge entgleisen. 10. Der Düsseldorfer Airport wird nicht Johannes-Rau-Flughafen heißen. Oberbürgermeister Thomas Geisel gibt bekannt, dass er die Entscheidung von der Tagesordnung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat des Flughafens nehmen werde. Es ist der Schlussstrich unter eine wochenlange Debatte. 13. Die Düsseldorfer holen den abgesagten Rosenmontagszug nach. Bei bestem Wetter feiern 1,1 Millionen Besucher, darunter viele Kölner. 15. Zum ersten Mal wird gegen einen mutmaßlichen Täter der Düsseldorfer Silvesternacht Anklage erhoben. Es handelt sich um Taoufig M., der zuvor in einer TV-Reportage mit Diebstählen geprahlt hatte. Im Dezember wird er abgeschoben. 16. Um geplante Luxus-Hochhäuser am Rheinturm entzündet sich Streit. Das Projekt war auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes vorgestellt worden. 31. Das Unternehmen Eon steigt als Sponsor beim Museum Kunstpalast aus. Das Museum stellt der Schritt vor große Probleme. Mehr als 60 Millionen Euro wurden in fast 20 Jahren gezahlt. 31. Nach mehr als 115 Jahren schließt das Buchhaus Stern-Verlag.

April 2. Die neue 50-Meter-Bahn im Rheinbad wird eröffnet. 4. Kinder der Angermunder Friedrich-von-Spee-Schule können am ersten Schultag nach den Osterferien nicht in ihre Schule - die Sanierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. 11. Zwei Bauarbeiter sterben, als bei Arbeiten im Quartier Central in Pempelfort eine Betonpumpe umstürzt. 11. Vier Schüler des Lessing-Gymnasiums werden im Rathaus empfangen. Das Quartett hatte in Israel die Schulweltmeisterschaft im Tischtennis gewonnen. 12. Der WDR zieht Redaktion und Produktionseinheiten für die "Aktuelle Stunde" bis 2021 aus Düsseldorf ab. Die aktuelle Berichterstattung soll in Köln gebündelt werden, teilt die Rundfunkanstalt mit. 30. Ein schwerer Brand verwüstet die leerstehende Justizvollzugsanstalt Ulmer Höh'.

Mai 8. Mit einem Festakt in der Tonhalle feiert der St. Sebastianus Schützenverein von 1316 sein 700-jähriges Bestehen. Kanzleramtsminister Peter Altmaier besucht die Schützen. 19. Die Polizei findet eine riesige Hanfplantage. In einem ehemaligen Schlachthof in Derendorf stellen Ermittler rund 2500 Pflanzen sicher. 21. Rekord-Andrang beim Japan-Tag: 750.000 Besucher kommen zu dem Fest in der Innenstadt. Auf der Rheinuferpromenade und an den Kasematten wird es zeitweise bedenklich eng. 26. Überfälle auf alte Damen haben sich im Frühjahr gehäuft. Als Reaktion setzt die Polizei die Sonderkommission "Band" ein, die Halskettenräuber aufgreifen soll. 30. Um Geld für den angeschlagen Haushalt aufzubringen, will die Ampel-Kooperation das Flughafen-Grundstück verkaufen. Dies soll die Aufnahme von Bankkrediten verhindern. Juni 1. Zwei Starkregengüsse fluten Straßen, Tunnel und Keller. 390 Notrufe gehen in knapp zwei Stunden bei Polizei und Feuerwehr ein. 1. Der Aquazoo ist nicht die einzige Sanierung in Düsseldorf, die sich verzögert. Das Polizeipräsidium soll erst 2020 fertig werden. 2. Vier Syrer sollen einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Ein Mann, der in Frankreich in Untersuchungshaft sitzt, hat die Pläne den Behörden offenbart. Drei Terrorverdächtige werden festgenommen. 3. Ein 68-jähriger Mann, genannt "Lemmy", stirbt nach einem Überfall in seiner Wohnung an der Mindener Straße in Oberbilk. Trotz einer Fahndung mit Phantombildern bleiben die Täter unentdeckt. 7. Eine Flüchtlingsunterkunft an der Messe brennt komplett aus. Die Rauchschwaden sind weit über die Stadtgrenze hinaus zu sehen. Es handelte sich um Brandstiftung. Ein 26-jähriger Algerier soll das Feuer aus Ärger über das Essen im Ramadan gelegt haben. 12. Nur wenige Zuschauer kommen für das erste Deutschland-Spiel bei der Fußballeuropameisterschaft zum Public Viewing auf den Marktplatz. Das ändert sich erst mit dem zunehmenden Erfolg der Mannschaft. 18. Der Plan, mit Veranstaltungen die Arena im Sommer zu beleben, geht nicht auf. Zu einem Bierfest kommen an einem Sonntag nur rund 500 Besucher in das Stadion. 20. Es gibt eine Einigung im Sparkassen-Streit: 25 Millionen Euro sollen an die Stadt ausgeschüttet werden. Damit ist ein Strich unter den eineinhalb Jahre währenden Streit zwischen Oberbürgermeister Thomas Geisel, der Vorsitzender des Verwaltungsrats ist, und dem Sparkassen-Vorstand um den Vorsitzenden Arndt Hallmann gezogen. 26. Ein Spezialeinsatzkommando stürmt die Wohnung eines 35-Jährigen in Hassels. Er soll einen zwölfjährigen Jungen festgehalten und missbraucht haben. Er wird später in eine Psychiatrie eingewiesen. 30. Eine Kaufhaus-Institution im Wandel: Der Inhaber Hudson's Bay Company gibt bekannt, dass im Carsch-Haus eine Filiale des Nobel-Outlets Saks Off 5th eröffnen soll. Im Sommer 2017 soll es soweit sein. Juli 11. Die Pokémon sind los. Das Handyspiel erfasst in den folgenden Wochen vor allem Jüngere. Die Girardet-Brücke an der Königsallee, auf der sich an manchen Tagen Hunderte Spieler treffen, muss zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. 15. Die Rheinkirmes startet. Wegen des 700-jährigen Bestehens des St. Sebastianus Schützenvereins gibt es zwei Feuerwerke. Zudem gibt es erstmals einen Tennisplatz auf den Rheinwiesen. 16. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Sebastianer fehlt Oberbürgermeister Thomas Geisel wegen eines Termins in Köln bei der Investitur des Schützenkönigs. Das sorgt für Diskussionen. 20. Am NRW-Tag am 28. August sollen keine Autos in der Düsseldorfer Innenstadt fahren. Kritik wird laut.

24. Die Organisatoren der Rheinkirmes ziehen Bilanz: Lediglich 3,5 Millionen Besucher kamen nach Oberkassel - rund 500.000 weniger als im Vorjahr. Als Gründe werden Hitze, eine Unwetterwarnung, der Terror in Nizza und der Amoklauf von München angeführt. 26. Auf dem Corneliusplatz beginnt der Aufbau für das Theaterzelt. Bis Oktober dient es als Ausweichquartier für das Schauspielhauses.

August 2. Diebe stehlen vier Monstranzen im Wert von mehreren tausend Euro aus der Andreaskirche. Eine Woche später tauchen sie wieder auf: Der mutmaßliche Dieb hatte sie in einem An- und Verkaufsladen angeboten. 15. Das neue 50-Meter-Becken im Rheinbad wird bis auf Weiteres gesperrt. Es hat ein Leck. 17. Wie bekannt wird, ermittelt die Polizei wegen eines Doppelmords in Bilk. Am 7. Mai waren eine 86- und eine 58-Jährige tot aufgefunden worden. Verdächtigt wird eine 35-Jährige, die in Gießen eine weitere Person getötet haben soll. 23. Royaler Besuch in Düsseldorf: Prinz William betont vor mehr als 1300 Gästen in der Tonhalle die enge Partnerschaft mit NRW. 23. Die Lichtinstallation Rheinkomet strahlt vom Rheinturm über die Stadt. Sie zieht Nacht für Nacht viele Fotografen an. 23. NRW feiert in Düsseldorf ein Wochenende lang seinen 70. Geburtstag. Aufgrund großer Hitze besuchen allerdings nur rund 600.000 Menschen das zweieinhalbtägige Fest. September 1. Die Schön-Klinik aus Prien am Chiemsee übernimmt Dominikus-Krankenhaus in Heerdt. Die 410 Mitarbeiter erhalten vom Klinikbetreiber eine Arbeitsplatzgarantie für zwei Jahre. 2. Der Rheinkomet kann künftig wieder leuchten. Die Stadttochter IDR übernimmt die Kosten für eine Stromleitung zur Spitze des Rheinturms. 4. Ein Mann klettert in Garath in einen Altkleidercontainer und erstickt. 8. Ein weiterer tragischer Unfall ereignet sich in Bilk: Ein 16 Monate altes Mädchen stirbt nach einem Sturz aus einem Fenster in zwölf Metern Höhe. 16. Der Schlossturm ist wieder schick. Das Wahrzeichen war zehn Wochen eingerüstet, jetzt ist die Fassade erneuert. 18. Rund 3500 Fahrer gehen beim "Race am Rhein" an den Start. Das Jedermann-Rennen gibt einen Vorgeschmack auf die Tour de France, die 2017 in Düsseldorf startet. Ganz glatt läuft die Generalprobe nicht: Im Vorfeld hatten sich Anwohner über Sperrungen beschwert. 29. Viele haben nicht mehr daran geglaubt: Der Bau für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 701 zum Dome beginnt. Ursprünglich hätte die Verbindung schon 2006 fertig sein sollen. 30. Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse entscheidet, den Vertrag des Vorstandschefs Arndt Hallmann nicht zu verlängern.

Oktober 2. Eine 90-jährige Frau ist nach dem Besuch von St. Lambertus sexuell missbraucht worden. Die Polizei nimmt später einen 19-Jährigen fest, der für die Tat verantwortlich sein soll. 14. Die Sanierung des Schauspielhauses wird noch teurer als geplant. Oberbürgermeister schließt einen Neubau nicht aus. Eine große Debatte beginnt. 20. An der Lorettostraße in Unterbilk stürzt ein Baum um und beschädigt drei Autos und eine Hausfassade. Obwohl die Straße sehr belebt ist, wird niemand verletzt. 27. Die Eröffnung des Aquazoos verschiebt sich erneut. Statt im April soll der Betrieb erst im August oder September 2017 wieder starten. 28. Eine andere Baustelle ist behoben: Das neue 50-Meter-Becken im Rheinbad geht wieder in Betrieb. November 3. Die Debatte ums Schauspielhaus ist beendet. Die Ampel-Koalition will für die Sanierung von Dach und Fassade stimmen. 3. Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse bestellt Karin-Brigitte Göbel zur neuen Vorstandsvorsitzenden. 17. Der Stadtrat spricht sich für ein neues Hallenbad in Flingern aus. Das Projekt soll 26 Millionen Euro kosten. Auch die Sanierung des Schauspielhauses wird beschlossen. 23. Für ein Pilotprojekt soll vor Schulen, Kitas und Altersheimen an viel befahrenen Straßen das Tempolimit gesenkt werden. 30. Der Vorschlag für eine neue Dachmarke für Düsseldorf wird vorgestellt. "Düsseldorf" soll künftig klein geschrieben werden. Im Frühjahr 2017 soll der Stadtrat entscheiden. Dezember 1. Die Kö ist um eine temporäre Attraktion reicher. Für die Weihnachtszeit wird ein Lichtdom aufgebaut. Vorbild ist eine Beleuchtung aus den 1950er Jahren. 2. Die Finanzreserven schwinden: Kämmerin Dorothée Schneider senkt ihre Erwartungen bei der Gewerbesteuer um 80 Millionen Euro. 2. Die Landeshauptstadt hat es als einziges deutsches Ziel auf die "Cool-Liste 2017" des englischen Magazins "National Geographic" geschafft. 3. Zu hoher Druck in der Fernwärmeleitung der Stadtwerke führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Das Problem kann erst nach Tagen behoben werden. 8. Bürger haben an die Stadt 4300 Hinweise zum Erhalt des Gaslaternen-Netzes übermittelt. Im Sommer soll der Rat entscheiden, wo das Gaslicht bleibt. 9. Zwei Diebe scheitern mit einem spektakulären Überfall auf den Kö-Uhrenhändler Blome. Ihnen gelingt die Flucht. 21. Nach dem Terror-Anschlag in Berlin verschärfen Stadt und Polizei die Sicherheitsvorkehrungen. An zwei Stellen werden in der Altstadt Blockaden für Lkw aufgebaut. 22. Bei einer Razzia entdeckt die Polizei Kriegswaffen in einer Oberbilker Garage.

Zusammengestellt von Jan Wiefels

Quelle: RP