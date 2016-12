Düsseldorf: Das war das Jahr im Düsseldorfer Süden

Es gab Unterschriftensammlungen für den Erhalt des Gutshofs Niederheid und des Buchholzer Buschs sowie von Gaslaternen.

Januar

Anfang des Monats zündelt ein Unbekannter in Wersten. Immer wieder werden am Schützenplatz Papiercontainer angezündet. Nachdem die Awista eine Detektei beauftragt, wird der Zündler auf frischer Tat ertappt. Die Bewohner können aufatmen.

Die Stadt plant, den sanierungsbedürftigen Gutshof Niederheid zu veräußern. Eltern und Kinder sammeln 2600 Unterschriften für den Erhalt des Tier-Hofes und des Reitangebotes. Noch ist keine Entscheidung gefallen, wie es weiter geht.

Ärzte im Benrather Sana-Krankenhaus haben mit Unterstützung des Sanitätshauses West dafür gesorgt, dass Mohammed aus Afghanistan (10) wieder laufen kann - wenn auch nur mit Hilfe einer Prothese. Das Bein musste amputiert werden. Im August operiert Claus Franke erfolgreich das Orang-Utan-Männchen Cheemo.

Über 200 Fische verenden im Benrather Schlossweiher. Die Behörden gehen von einem Parasiten- und Wurmbefall aus.

Das Freie Christliche Gymnasium verabschiedet seinen beliebten Schulleiter Uli Marienfeld. Ihn zieht es zu seiner in Berlin lebenden Familie. 2015 hatte der Trägerverein versucht, Marienfeld loszuwerden. Die Schüler verhinderten das durch einen Streik. Ende August wird Marienfelds Nachfolger Rolf Hübner ins Amt eingeführt.

Februar

Viele tausend Jecke bevölkern an den tollen Tagen die Karnevalsumzüge im Stadt-Süden, die anders als der Rosenmontagszug alle stattfinden. Während sich für den kleinen Umzug in Itter freiwillige Helfer für 2017 finden, soll der Paulsmühler-Zug, der traditionell am Karnevalssamstag ist, 2017 wegen zu hoher Kosten einmalig ausfallen.

Acht Jahre hat Pfarrer Frank Heidkamp darauf gewartet, dass in seiner Werstener Gemeinde die Bagger anrollen, nun ist es endlich so weit. Der Abriss des Kindergartens und der Pfarrbücherei hat begonnen; die Gebäude machen für einen größeren Neubau Platz. Im Juli beginnen die Bauarbeiten.

Die Diskussion um die Wiederbepflanzung der Insel auf dem Schloss-Weiher wird politisch entschieden. Die Ampel-Mehrheit folgt dem Votum der Oberen Denkmalbehörde für Weide und Pappel. Zunächst hatte es den Anschein, als würde OB Thomas Geisel anders entscheiden, doch er rudert letztlich zurück. Im Mai werden beide Bäume gepflanzt. Am 14. Oktober werden sie von den Mitgliedern der Jonges-Tischgemeinschaft "Onger ons" mit Rheinwasser getauft.

Bei der Kämpen-Reinigung der Bürgervereine aus Urdenbach und Baumberg machen 130 Freiwillige mit. Sie finden Autoreifen, Fahrräder und einen Whirlpool.

März

Das Sportzentrum "Hassels fit" auf der Bezirkssportanlage am Wald bleibt eine unendliche Geschichte. Immerhin kann das Fitnessstudio eröffnen. Es gibt unter anderem Ungereimtheiten wegen der Feuerwehrzufahrt. Die Kita eröffnet zum 1. Mai.

Anwohner der an der Ickerswarder Straße geplanten Flüchtlingsunterkunft machen mobil. Sie fordern die Stadt auf, diese zu verkleinern. Das tut diese dann auch. Statt der zunächst geplanten 500 Menschen sollen dort 400 Platz finden. Eine Sprechstunde der Flüchtlingsbeauftragten Miriam Koch in der Himmelgeister Grundschule eskaliert, weil sie nicht mit so viel Interesse gerechnet hatte. Aber so schnell wie gedacht, kommt die Unterkunft nicht. Dabei hatte sogar der Bauer frühzeitig seine Äcker abernten müssen. Laut Koch soll sie im zweiten Quartal 2017 in Betrieb gehen.

April

Den Doppelsieg beim Benrather Volkslauf verpasst der Schotte Nikki Johnstone knappt. Den Fünf-Kilometer-Lauf gewinnt er, beim anschließend folgenden Zehn-Kilometer-Lauf wird er "nur" Zweiter.

Die Theodor-Litt-Realschule wächst. 65 Realschüler der auslaufenden Monheimer Lise-Meitner-Schule wechseln komplett nach Urdenbach.

Anwohner des Buchholzer Buschs in Garath wehren sich gegen eine mögliche Bebauung des Waldstücks. 1000 Unterschriften gibt Initiatorin Jessica Brill in der Bezirksverwaltungsstelle ab.

Trauer um Bruno Urbach. Im Alter von nur 66 Jahren - ein Jahr, nachdem er als langjähriger Geschäftsführer der Seniorenresidenzen Haus Schlosspark und Paulushaus in den Ruhestand gegangen ist - stirbt er überraschend.

Schock bei den Mietern in der Hochhaussiedlung Hassels-Nord. Nach den Modernisierungen sollen die Mieten um rund 60 Prozent steigen. Einige Betroffene ziehen vor Gericht; viele, die sich das nicht mehr leisten können, suchen sich etwas Neues.

Im Alter von 89 Jahren stirbt der Garather Pfarrer Hans-Werner Grebenstein. 1965 hat er seinen Dienst in dem auf dem Reißbrett entstandenen Stadtteil angetreten. 1989 ging er dort in den Ruhestand.

Mai

Die Aktionsgemeinschaft Benrath hat eine neue Vorsitzende: Melina Schulze folgt auf Renate Rönnau.

Alles aus einer Hand heißt es nunmehr in der Stiftung Schloss und Park Benrath. Zum 1. Mai übernimmt diese auch die Bewirtschaftung von Café und Museumsshop.

Die Buchhandlung Westenbuch bekommt mit Dagmar und Marc Westphal neue Besitzer. Sie eröffnen nach einer vierwöchigen Renovierung.

Bei den Arbeiten für den Bau einer Filteranlage zur Grundwassersanierung im Schlosspark stoßen Arbeiter auf 300 Jahre alte Mauereste einer Schmiede. Die Anlage geht Mitte November in den Betrieb.

Die nach dem Weggang von Pfarrer Gernot Sommer vakante Stelle in Garath ist wieder besetzt: Birgit Otto wechselt aus dem Westerwald ins Rheinland.

Weil die Bädergesellschaft sparen muss, bleibt das Benrather Hallenbad den gesamten Sommer über geschlossen.

Juni

Am allerersten Juni-Tag laufen im Stadt-Süden bei dem Unwetter viele Keller voll. Vor allem im Düsseldörfchen werden viele Bewohner von den Wassermassen überrascht.

Der Landschaftsverband Rheinland ehrt den Archivar der Benrather Heimatgemeinschaft, Wolfgang D. Sauer, für seine Verdienste um die Bewahrung der Heimatgeschichte mit dem Rheinlandtaler.

Die Benrather Realschule feiert Jubiläum: Die Schule wird 50. Ihre Wurzeln hat sie in der Pauslmühle. 700 Kinder lernen inzwischen an der Hospitalstraße.

Das Hellerhofer Ehepaar Marie-Therese und Paul Ludwig Henrichs bekommt von der Biologischen Station Haus Bürgel den Auenkauz in Bronze für ihr jahrelanges Engagement für Flora und Fauna verliehen.

Der Freundeskreis Himmelgeister Kastanie stellt Leni Claßen als neuen Baumgeist Erona vor.

Die Bezirksvertretung 9 ehrt die langjährige Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath, Renate Rönnau, für ihr Engagement für den Stadtteil mit der Ehrenplakette.

Die Himmelgeister Schützen feiern Jubiläum: Mit ihren 375 Jahren sind sie aber längst nicht die ältesten Schützen in Düsseldorf. Das tut der Stimmung beim Jubläumsfest rund um Schloss Mickeln aber keinen Abbruch.

Viel Kritik muss die Schloss-Stiftung nach dem ersten von ihr veranstalteten Lichterfest einstecken: Die Veranstaltung ist zu unpersönlich lautet etwa ein Vorwurf. Der Vorstand gelobt Besserung für 2017.

Juli

Ein ganzer Stadtteil feiert Geburtstag: Hellerhof wird 40. Der erste Spatenstich war am 5. Juli 1976 statt. Mit 15 Einwohnern fing alles an.

Brigitte Vinke verlässt nach 37 Jahren das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. Die Schulleiterin bekommt einen schönen Abschied von ihren Schülern und ihrem Kollegium ausgerichtet.

Werstens Pfarrerin Kirsten Wolandt hat sich eine neue Wirkungsstätte gesucht. Die kann kaum weiter weit liegen: Sie übernimmt die Leitung der deutschen evangelischen Gemeinde in Teheran.

Der Werstener Grünzug ist so gut wie fertig. Der Bau des letzten Teilstücks - die Anbindung an den Deich - ist allerdings zurückgestellt.

August

Das Bundeskabinett beschließt, dass der RRX nun doch einen Halt in Benrath bekommen soll. Der kostet die stolze Summe von 100 Millionen Euro extra.

Endlich beginnen die Vorarbeiten für den Neubau eines Wohnhauses samt dm-Marktes in Wersten an der Kölner Landstraße/Ecke Mergelgasse. Der Abriss ist allerdings sehr aufwändig und dauert immer noch an.

Abschied und Neuanfang: Die Gesamtschule an der Stettiner Straße nimmt zum Schuljahresbeginn den ersten Jahrgang auf; die Henkel-Hauptschule läuft parallel dazu aus.

Ganz Garath trauert um Helmut Burkard, der im Alter von 84 stirbt. Er galt als Garather der ersten Stunde.

September

Die Stadtwerke beginnen mit den Arbeiten für neue Versorgungsleitungen im Stadt-Süden. Damit einhergehen viele Einschränkungen. Die Forststraße wird in Richtung Autobahn für mehrere Wochen gesperrt.

Neue Negativ-Schlagzeilen für die Stadtwerke: Das Abklemmen von Bewohnern in Garath und Benrath vom Heizkrafttwerk in Garath, das außer Betrieb genommen wird, läuft alles andere als reibungslos. Viele Betroffene wurden nicht informiert. Eine Seniorin, die einen Handwerker hat kommen lassen, bekommt ihre Auslagen ersetzt.

Sechs Urdenbacher nehmen an der Trecker-WM teil. Bester Urdenbacher wird Torsten Winter auf Platz 58. Das Team landet auf Platz 177 von 500 Teilnehmern.

Stabwechsel bei der Heimatgemeinschaft. Marianne Holle tritt als Vorsitzende ab. Bernd Fugelsang übernimmt das Zepter.

Der Grundstein für das Albrecht-Dürer-Kolleg wird gelegt. Allerdings ist weder die Bezirksvertretung in Gänze noch die Bürgerinitiative, die sich für den Bau der Schule in der Paulsmühle stark gemacht hat, eingeladen.

Die Benrather Markinitiative feiert auf dem Marktplatz mit einem Sommerfest einen krummen Geburtstag: Der Markt wird 111 Jahre alt.

Oktober

Der Kölner Kardinal Woelki kommt zur Marienfeier nach Benrath. Mit rund 3000 Teilnehmern wird der Abschluss der 339. Wallfahrtswoche zur Schwarzen Muttergottes gefeiert.

Aus Mitteln der Bezirksvertretung schafft sich die Bezirksverwaltungsstelle in Garath ein Lastenfahrrad an, das bei Veranstaltungen im Stadtbezirk eingesetzt werden soll.

Das Nirosta-Werk an der Hildener Straße schließt; damit endet eine 140 Jahre alte Stahl-Tradition in Benrath.

November

Früher als kommuniziert schließt die Sparkassen-Filiale in Hellerhof. Viele Hellerhofer sind sauer.

Ein Böller setzt die Wohnung der Familie Sprenglewski in Urdenbach in Brand. Die Familie verliert fast all ihr Hab und Gut. Die Spendenbereitschaft ist enorm.

In mehreren Siedlungen im Stadtbezirk 9 werden Unterschriften für den Erhalt der Gasbeleuchtung in ihrem Viertel gesammelt.

WDR-Koch Dave Hänsel kocht auf Einladung der Marktinitiative in Benrath.

Geldregen für die Schlossstiftung: Der Bund hat eine Zusage von Sanierungsmitteln in Höhe von 20 Millionen Euro gegeben; die gleiche Summe soll über mehrere Jahre verteilt von der Stadt kommen.

Der Chor der Dankeskirchen-Gemeinde feiert seinen 100. Geburtstag mit einem Festkonzert in der Dankeskirche.

Mit einem Deospray löst ein Schüler der Benrather Realschule ABC-Alarm aus. Verletzt wirde bei dem Einsatz aber niemand, die Feuerwehr lüftet den Raum gut durch.

Die Gemeinde der Heilig-Geist-Kirche in Urdenbach feiert an einem Wochenende mit verschiedenen Aktionen ihren 50. Geburtstag.

Dezember

Die Nachricht trifft einen ganzen Stadtteil: Der Kaiser's im Falkenberg-Center schließt zum Jahresende. Brereits an Heiligabend macht das Lotto-Geschäft zu.

Beim Auftritt der Eisprinzessinnen Anna und Elsa gibt es auf dem Benrather Weihnachtsmarkt kein Durchkommen.

An der Bonner Straße geht das Paketzentrum der Post in Betrieb. Dort wird bis Frühjahr per Hand sortiert; dann erst kommt die Technik.

Giftalarm in einer Tiefgarage an der Potsdamer Straße. Ein Kanister mit Kühlmitteln war falsch gelagert worden.

Das Hotel Achteckt brennt aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zusammengestellt von Andrea Röhrig

