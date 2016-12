Düsseldorf: Das Wetter hat verrückt gespielt

Ein Meteorologe analysiert die Aufzeichnungen dieses Jahres: Der Frühling war früh dran, und der Sommer rutschte in den Herbst. Von Ute Rasch

Ach, das Wetter! Hat mal wieder keinen kalt gelassen in diesem Jahr. Mit einem frühen Frühling, verspätetem Schnee und einem Sommer, der in den Herbst rutschte. Mal war es zu trocken, oft zu nass, selten richtig. Oder war das nur in unserer Wahrnehmung so? "Die ist oft anders als die Statistik, da reicht eine kalte Woche und der Mensch meint, er könne sich an einen extrem frostigen Winter erinnern", meint Tobias Götsch. Der Meteorologe vom Wetterdienst MeteoGroup hat für die Rheinische Post die Aufzeichnungen von 2016 analysiert. Sein Fazit: "Es war ein Jahr ohne große Kapriolen." Wäre da nicht ein stürmischer Tag im Februar gewesen...

Der Winter gilt in Wetterkreisen normalerweise als Exzentriker. Aber was ist schon normal zwischen Island-Tief und Azoren-Hoch? Das Jahr 2016 begann jedenfalls so mild, dass sich an 18 Tagen die Sonne blicken ließ, deutlich mehr als für die Jahreszeit üblich. Nur kurz zeigte sich der Januar von seiner frostigen Seite, da sank das Thermometer auf knackige 5,4 Grad - wohlgemerkt minus. Doch das Pudelmützenwetter verzog sich bald Richtung Skandinavien.

Das blieb nicht ohne Folgen für die Flora: In der ersten Februarwoche standen in den Parks schon vorwitzige Krokusse stramm. Feine Aussichten, die am 8. Februar jäh endeten. Die Prognose für diesen Rosenmontag war wie ein Paukenschlag: schwere Sturmböen und Starkregen. Die Düsseldorfer bliesen mit vollen Segeln den Zug ab. Die Kölner nicht. Hinterher galten die Düsseldorfer als die Angsthasen, die Kölner waren die Helden. Jecke Welt. Tatsächlich aber, so der Meteorologe, war dieser Tag mit 83,2 Kilometern Windgeschwindigkeit pro Stunde der stürmischste des ganzen Jahres.

Anfang März blühte uns mal ganz kurz der Frühling, bevor eiskalter Wind die Stadt bibbern ließ und die Magnolien weiße Häubchen trugen. Der Winter ging in die Verlängerung und schickte Schnee. Am 8. März berichtete die Rheinische Post, dass es am Tag zuvor auf den Straßen der Stadt überall gekracht hatte und drei Bahnen der Rheinbahn aus ihren vereisten Gleisen rutschten. Alles redete von "Wetterchaos". Dabei ist es nicht unüblich, dass uns der März noch mal eiskalt erwischt.

Der April, der Launische, begann mit einem strahlenden Frühlingswochenende und schon fast sommerlichen 20 Grad. Wer nun schon glaubte, die Zeit der Sommermäntel und dünnen Blüschen sei gekommen, fror ein paar Tage später nur 1,8 Grad. Der Mai war irgendwie lauwarm, fast jeden Tag schien die Sonne, jedenfalls ein bisschen, die Temperaturen fuhren weiterhin Achterbahn, mal waren es herrliche 27 Grad, mal kühle vier Grad.

Wie war noch der Juni? "Viel zu nass", hilft der Wetterfrosch der subjektiven Erinnerung auf die Sprünge. Den Bauern faulte das Gemüse, auch die Salaternte fiel ins Wasser. Der Juli war dagegen extrem trocken und bescherte uns den heißesten Tag des Jahres: am 20. Juli schwitzte Düsseldorf bei 35,5 Grad. Anfang August blickten die Bauern wieder bang zum Himmel und beeilten sich mit der Getreideernte. Dann kam der große Regen und verhagelte ihnen die Bilanz. Laut Wetterstatistik, die den Durchschnitt vieler Jahre errechnet, seien die Sommermonate insgesamt zu trocken gewesen, meint Tobias Götsch. Alles eine Frage der Perspektive.

Pünktlich zum Ende der großen Ferien Mitte August kam der Sommer in Fahrt. "Die Freibadsaison nimmt einfach kein Ende", frohlockte die Rheinische Post: Am 8. September tauchten allein im Rheinbad 1300 Düsseldorfer unter. Der Himmel war Nizzablau, die Tage golden und teils über 30 Grad. "Ägäis am Rhein", meinte eine Griechin, die am Burgplatz kellnert. Dabei hatte der astronomische Herbst längst begonnen. Auch der Oktober zeigte sich von seiner milden Seite und war ungewöhnlich trocken. Der November war ein Sowohl-als-auch-Monat. Götsch formuliert das so: "Es gab mehr Sonne als üblich. Aber auch mehr Regen." Wieder ein Wechselbad. Der Dezember begann mit klarem Frostwetter, Verheißung auf den Winter. Schon in den ersten Nächten sackte das Thermometer auf knapp vier Grad unter Null, am nächsten Tag war der Stadtwald wie mit Puderzucker bestäubt. Aber nach ein paar Stunden war die weiße Pracht wieder verschwunden - die Schlitten blieben im Keller.

Die Sonne schien in diesem Jahr an 1738 Stunden. "Kein schlechter Wert", meint Tobias Götsch - 15 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt. Im Städtevergleich zeigte sie sich während des Sommers öfter als in Hamburg und seltener als in München. Hätte also schlimmer kommen können - und lässt uns hoffen auf das Wetter 2017.

Quelle: RP