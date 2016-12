Sabine Schmidt: Den Nachwuchs weiter fördern

Zum zehnten Mal ist das Damenteam des ISC Düsseldorf Rams zum Abschluss der Saison 2016 Deutscher Meister. Eine Erfolgsgeschichte, auf die auch die Vorsitzende stolz ist. Doch es gibt Veränderungen.

Das Damenteam des ISC Düsseldorf Rams hat zum Abschluss der Saison 2016 zum zehnten Mal den Titel Deutscher Meister errungen. Steht dieser aktuelle Erfolg für Sie als Vorsitzende auf Platz 1 in Ihrer Jahresvereinsbilanz?

Schmidt Ja, auf jeden Fall!

Trotz der Abgänge von Leistungsträgerinnen wie Jana und Mia Bagusat im Saisonverlauf hat es mit dem Titelgewinn doch noch geklappt. Was war dann eigentlich der Grund dafür?

Schmidt Wir waren im Kader breit aufgestellt. Erfahrene Spielerinnen wie Kira Riepe, Nadine Joisten und Kira Kanders haben unsere jungen Talente mitgezogen. Und in der Verteidigung haben Susanne Schwedt, Janine Wilbert und Elena Unterlöhner für Ruhe und Stabilität gesorgt.

Nadine Joisten und Kira Riepe werden 2017 nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist damit zu rechnen, dass die Damen in der neuen Saison ins Mittelmaß abrutschen?

Schmidt Im Prinzip schon. Nadine und Kira sind Persönlichkeiten, die wir nicht ersetzen können.

Zudem hat Trainer Kjell Wilbert seine Zukunft als Damentrainer bislang offengelassen...

Schmidt Kjell Wilbert wird bei uns ab sofort als Nachfolger von Michael Klein das Amt als Trainer der ersten Herrenmannschaft übernehmen.

Gibt es schon einen neuen Trainer für das Damenteam?

Schmidt Noch nicht. Angesichts unserer finanziellen Möglichkeiten ist es nicht ganz so einfach, einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Die Herren sind aus der ersten Bundesliga erneut abgestiegen. Warum konnte die Klasse nicht gehalten werden?

Schmidt Uns hat das Verletzungspech verfolgt. Wichtige Spieler wie Luca Linde oder Nick Müller mussten monatelang pausieren. Nils Gießen war lediglich zu Saisonbeginn einsatzfähig. Diese Ausfälle haben wir nicht kompensieren können.

Was ist bei den Herren für das Jahr 2017 zu erwarten? Der direkte Wiederaufstieg?

Schmidt Ich habe es der Mannschaft gegenüber so formuliert: Der Aufstieg ist nicht verboten, aber keine Pflicht. Wir werden in der zweiten Bundesliga mit einer noch jüngeren Mannschaft als 2016 in der ersten Liga an den Start gehen. Aus diesem Grund bin ich mir gar nicht so sicher, ob ein Aufstieg wünschenswert wäre. Wir brauchen in dieser Phase des Umbruchs auf jeden Fall Geduld.

Ein Schwerpunkt bei den Rams ist die Nachwuchsarbeit...

Schmidt Ja, das ist so, und das wird auch so bleiben. Ein Beispiel: Wir werden auch 2017 mit drei Bambini-Teams am Spielbetrieb teilnehmen. Der Zulauf ist unverändert groß.

... und die Jungtalente sind erfolgreich...

Schmidt Als bestes Nachwuchsteam schlossen die Bambini 1 ihre Meisterschaftsrunde mit dem zweiten Platz ab.

Und was ist mit den anderen Mannschaften?

Schmidt Alle anderen Nachwuchsmannschaften befanden sich am Saisonende auf einem guten Mittelfeldplatz. Besonders stolz sind wir auf unsere "Böckchen", also die Bambini 2 und 3, da hier die Jüngsten bereits im Alter ab vier Jahren aktiv mit Schläger und Ball unterwegs sind und sich in ihren Ligen schon mit Spielern im Alter zwischen sechs und neun Jahren messen müssen. Weiterhin legen wir Wert darauf, jungen Talenten den Sprung in den Seniorenbereich zu ermöglichen. Mit Colin Dehnke und Tim Deschka werden zwei Juniorenspieler in der kommenden Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Das sind echte Talente. Die werden ihren Weg machen.

HELMUT SENF FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP