Die Woche Im Rathaus: Der innere Rasenmäher

Drei Wochen ist der Streit um den Rasenmäher schon her, und trotzdem kommt immer noch fast jedes Gespräch mit einem Kommunalpolitiker irgendwann auf dieses Thema. 44.000 Euro wollte der Golf-Club Hubbelrath von der Stadt für die Anschaffung des Großgeräts erhalten, und das Sportamt hätte das Geld sogar bewilligt. Für viele Ratsleute quer durch die Fraktionen ist das ein Skandal. Einige Politiker sollen ziemlich neidisch auf CDU-Mann Stefan Wiedon sein, weil der das Empörungspotential als Erster erkannte - und sich dadurch große öffentliche Aufmerksamkeit sicherte.

In Relation zum Haushaltsvolumen von 2,7 Milliarden Euro im Jahr ist der Zuschuss für den Golfverein keine große Summe, da geht es in der Politik sehr häufig um mehr. Bemerkenswert also, dass dieser Fall so große Wellen geschlagen hat. Das ist kein Zufall - sondern erzählt davon, was gerade im Rathaus los ist.

Man muss dazu wissen: Der Mäher kam zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Gerade hatte die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP verkündet, sie wolle das Sparen richtig anfangen, vor allem auf Drängen der Liberalen. Und dann wurde plötzlich dieser Riesenzuschuss bekannt. Das hat das Vertrauen der Politik in die Verwaltung angekratzt: Wurde lange nicht hingeschaut, während die Ämter das Geld verjubeln? Das ist nicht nur mit Blick auf den vergleichsweise kleinen Sportetat eine heikle Frage.

Darüber hinaus zeigt der Fall allen Beteiligten, wie schnell jede umstrittene Ausgabe in Zeiten der klammen Kassen zum Skandal werden kann. Niemand will sich derzeit nachsagen lassen, unnötige Kosten zu verursachen, während die anderen gegen das Loch in der Kasse kämpfen. Die Folge: Es werden inzwischen fast nur noch Initiativen gestartet, die nichts kosten, alles andere muss warten - spätestens seit dem Eklat um den Golf-Club. Es regiert der innere Rasenmäher. Spannend, wie lange das so bleibt.

Spannend übrigens auch, wie viel Geld die Golfer denn nun bekommen. Die haben nichts gemacht, als sich um eine Förderung zu bewerben, deren Voraussetzungen sie erfüllen. Mit welcher Begründung will man das Anliegen ablehnen? Der Rasenmäher bleibt ein Thema.

