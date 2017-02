später lesen Altweiber 2017 in Düsseldorf Der Rathaus-Sturm vor dem Sturm FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz 2017-02-23T20:50+0100 2017-02-23T21:33+0100

Mit Altweiber sind die Düsseldorfer Narren bestens gelaunt in den heiß ersehnten Straßenkarneval gestartet. Wegen Sturms mussten einige Veranstaltungen am Nachmittag abgesagt werden. Die Jecken zog es in die Kneipen. Von Brigitte Pavetic