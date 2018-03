später lesen Auf Ein Wort Der Sonntag ist uns heilig FOTO: Achim Hüskes FOTO: Achim Hüskes 2018-03-08T19:43+0100 2018-03-09T00:00+0100

Das war das Motto der Demo am 1. März von der "Allianz für den freien Sonntag" gegen ein Vorhaben der NRW-Regierung. Die will die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage im Jahr verdoppeln. Und wir ahnen schon den nächstenSchritt voraus: In kurzer Zeit werden alle Sonntage Arbeitstage sein.