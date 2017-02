Düsseldorfer Geschichten: Der Tod der alten Dame

Neun Jahre können ganz schön lang sein, wenn einem bei jedem Martinshorn ein Schreck durch die Glieder fährt. Er habe jedes Mal damit gerechnet, dass sie ihn holen würden, sagte Marco K. später. Bis heute ist dies eine der wenigen Aussagen, die etwas über das Seelenleben des gelernten Schreiners verraten. Und irgendwann war es dann tatsächlich soweit. Am 4. März 2009 klingelte es an seiner Tür, in der Hand hatten die Polizisten einen Haftbefehl wegen Mordes und dank eines neuen DNA-Verfahrens erdrückende Beweise. Neun Jahre hat er zu diesem Zeitpunkt mit einer Lüge gelebt, gestanden hat er bis heute nicht. Doch inzwischen steht fest, dass er eine Frau im Düsseldorfer Zooviertel erdrosselt hat. Viele Details der Tat liegen weiter im Dunkeln.

Bewölkt, um die 14 Grad und regnerisch ist es am 16. Oktober 2000 in Düsseldorf. In den frühen Morgenstunden geht an diesem Montag bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Gärtner hat im noblen Zooviertel seine Auftraggeberin tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Leiche: Yuri Röhrig, vermögende Witwe mit japanischen Wurzeln, 87 Jahre alt geworden. Mehrmals hatte der Mann in den Tagen zuvor versucht, die alte Dame telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Mit seinem eigenen Schlüssel verschafft er sich gegen sieben Uhr Zutritt zu der Villa an der Graf-Recke-Straße. Yuri Röhrig findet er bekleidet auf dem Bauch liegend auf dem Boden ihres Wohn-Schlafraumes. Zu diesem Zeitpunkt ist die Frau schon mehrere Tage tot. Um die Todesursache herauszufinden, ordnet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

FOTO: Polizei

FOTO: Polizei

Yuri Röhrig lebte zurückgezogen

Am Mittwoch der vorherigen Woche war die Rentnerin noch mit einem Makler und einem Architekten für die Abnahme einer Brandschutzwand im Haus gewesen. Es war das letzte Mal, dass sie von Zeugen lebend gesehen wurde. Dass Yuri Röhrig nicht früher vermisst wurde, lässt sich anhand ihrer zurückgezogenen Lebensweise erklären. Ihr Mann, ein Mercedes-Händler, war bereits 1976 verstorben. Das Paar war kinderlos geblieben, Verwandte lebten in den USA. Zwischenmenschliche Kontakte gab es hauptsächlich zu den Mietern. Nicht unbedingt herzlich oder nachbarschaftlich, eher zweckmäßig und höflich. 18 Parteien verwaltete die alte Dame als Vermieterin in ihrer Villa. Manchmal begegnete sie den Mietern im Morgenmantel, meist war sie gut gekleidet.

Der Weg zu den Wohnungen führte die Hausbewohner in der Hochparterre an Röhrigs Tür vorbei. Dort sammelte sie Kunstwerke, bevorzugt von französischen Impressionisten. Oft war sie im Garten zu sehen, bei täglichen Spaziergängen. Ihr Geist war noch fit, die Beine nicht. Hausbewohner erinnern sich, wie sie mit dem Gehstock durch bepflanzte Rosenbögen ging, über runde Steinplatten, die auf der Wiese lagen. War ein Blatt im Herbst vom Baum gefallen und auf die Steine gesegelt, schob sie es mit der Stockspitze zur Seite auf den Rasen. Dort würden es die Gärtner zusammen mit dem restlichen Laub aufkehren. Jeden Tag sorgten sie für Ordnung. Der Garten, parkähnlich gepflegt und akkurat, war Röhrigs Leidenschaft.

Vermögen schon Jahre zuvor einem Bekannten vermacht

Geizig sei die Frau gewesen, die in Japan geboren und in Deutschland bei Adoptiveltern aufgewachsen war, sagen Menschen, die sie näher kannten. Eine Nebenkostenabrechnung konnte bei Abwesenheit der Mieter auch mal auf dem Schreibtisch liegen anstatt im Briefkasten. Auch eine Nachzahlung von zwei Mark war ihr eine Überweisung wert. Ihr Vermögen hatte die alte Dame vorsorglich schon Jahre zuvor an einen Bekannten aus Düsseldorf vermacht. Manchmal kam eine Frau und brachte Bücher. Manchmal fuhr Röhrig mit dem Taxi fort. Zum Arzt beispielsweise. Am Donnerstag, 12. Oktober, jedoch wartet dieser vergeblich auf seine Patientin. Röhrig kommt nicht zum Termin.

FOTO: Hans-Juergen Bauer

FOTO: Hans-Juergen Bauer

Vielleicht lag die Millionärswitwe zu diesem Zeitpunkt bereits leblos auf dem Fußboden. Erst bei der Obduktion der Leiche kommt heraus: Die Auffälligkeiten an ihrem Hals, die die Ermittler am Tatort festgestellt hatten, sind keine Verwesungsmerkmale. Die 87-Jährige wurde erdrosselt, mit einem Stromkabel erstickt. Warum musste die alte Dame sterben? Das Gericht kommt später zu der Erkenntnis: Ihr Geld wurde ihr zum Verhängnis. Der Täter hatte es aber offenbar nicht etwa auf die teuren Gemälde an den Wänden, den wertvollen Schmuck oder die vielen Geldverstecke im Haus abgesehen. Nur aus einem einzigen, einem Portemonnaie in einem Kommodenfach, aus dem Yuri Röhrig Handwerker und Aushilfen zu bezahlen pflegte, fehlen 1200 Mark.

Röhrig hatte ihren Mörder gekannt

Einbruchsspuren finden die Ermittler nicht. Röhrig hatte ihren Mörder gekannt, ihn arglos ins Haus gelassen. Erst einmal rücken die Hausbewohner ins Visier der Ermittler, von ihnen werden Speichelproben und Fingerabdrücke genommen. Wohnungen werden durchsucht. Am Tatort finden die Beamten DNA-Spuren. Die Spur eines Mannes und die einer Frau. Diese müsse an der Tat beteiligt gewesen sein, ist sich die Mordkommission sicher. "Auf der Suche nach der unbekannten Mörderin" schrieb die Rheinische Post im Jahr 2000. Mehr als 150 Frauen aus Röhrigs Umfeld werden untersucht, zu keiner passen die DNA-Spuren.

Die Auswertung der männlichen DNA am Tatort jedoch ergibt vier Wochen nach der Tat einen Treffer: Die Spur sei schwach, räumt Staatsanwalt Uwe Kessel damals ein. "Die Übereinstimmung der DNA mit der des Verdächtigen hätte höher sein können." Doch immerhin: Sie führt zu Marco K., 29 Jahre alt, damals Mieter einer Garage auf Röhrigs Grundstück, in der er Arbeitsgeräte deponierte, mit denen er der alten Frau gegen Bezahlung gelegentlich im Haushalt half. K. kommt freiwillig zur DNA-Untersuchung. Zum Zeitpunkt der Tat war er hoch verschuldet, konnte die Miete für seine Wohnung in einem anderen Haus nicht bezahlen. Ihm drohte eine Räumungsklage. Am 11. November jedoch, dem Tag, an dem Yuri Röhrig sterben musste, zahlte er seinem Vermieter eine größere Summe zurück. Und: Er kennt auch das Fach in der Kommode, aus dem das Geld fehlte. Schließlich war er selbst aus diesem Portemonnaie bezahlt worden. Alles passt. Knapp sechs Wochen nach dem Mord, am 21. November 2000, wird Marco K. festgenommen.

Das Mosaik an Indizien ergibt ein klares Bild

Im Verhör streitet der Verdächtige alles ab, dabei ergibt das Mosaik an Indizien ein klares Bild. "Er war der Mann, der auf jede unserer Fragen eine Antwort hatte", erinnert sich Hauptkommissar Wolfgang Wierich, der damals Mitglied der Mordkommission war. "Auf jede Spur, die wir hatten, konnte er auf irgendeine Weise reagieren." Die Polizei kann Marco K. nachweisen, dass er am Tattag am Tatort war. Er sagt, als man ihn damit konfrontiert: Er habe nur über die Gegensprechanlage mit Röhrig gesprochen, sie gar nicht gesehen. Eine Lüge, wie sich später herausstellt, beide hatten sehr wohl in der Wohnung miteinander zu tun gehabt.

Sein genetischer Fingerabdruck in Röhrigs Wohnung? Wahrscheinlich während der Aushilfsarbeiten entstanden. Warum er ein Stromkabel besaß, das dem glich, mit dem die Witwe erdrosselt wurde? Als Handwerker habe er das immer dabei. Woher er das Geld habe, das er seinem Vermieter zurückgezahlt hatte? Gestohlen von einem ausländischen LKW-Fahrer, der am Großmarkt sein Fahrzeug betankte. "Es gab aber nie eine Anzeige, das Tankstellenpersonal konnte sich auch an keinen Vorfall erinnern", erklärt Wierich. Auch, dass Röhrig ihren Gelegenheitsarbeiter an diesem Tag zur Rede stellen wollte, weil sie erfahren hatte, dass er bereits bezahlte Arbeiten nicht ausgeführt hatte, erfährt die Mordkommission. Wierich erinnert sich: "Im persönlichen Gespräch habe ich immer gewusst: Der ist das." Doch der Beschuldigte schweigt vier Monate beharrlich, während die Polizei vergeblich nach der Frau sucht, deren DNA sie ebenfalls in Röhrigs Wohnung gesichert hatte. Für Marco K. ein Pluspunkt: Der Tatverdacht gegen ihn reicht zu einer Verurteilung nicht aus. Im Februar 2001, nach vier Monaten in Untersuchungshaft, kommt er frei.

Ermittler glaubten früh, dass Marco K. lügt

Der Verdächtige zieht als freier Mann nach Köln. Von dort aus ruft er kurz nach seiner Freilassung nachts angetrunken bei der Düsseldorfer Kripo an, kündigt ein Geständnis an. Die Beamten wittern die Chance, den Mordfall doch noch aufklären zu können und machen sich auf den Weg nach Köln. Bevor sie jedoch eintreffen, hat der Schreiner bereits mit seinem damaligen Verteidiger telefoniert. Zur Tat möchte er nun doch nichts mehr sagen.

Staatsanwalt Ralf Herrenbrück übernimmt den ungelösten Fall. Eine Zeit lang wird Marco K. abgehört. "Das hat ein Bild vermittelt, dass er lügt", sagt Herrenbrück heute. K. trinkt viel Alkohol, sein Geld ist extrem knapp, er mauschelt bei Aufträgen, um sich zu bereichern. Doch über die Tat spricht er nie. Nicht mal, wenn er wieder betrunken ist. Schließlich wird die Überwachung eingestellt.

In den folgenden zwei Jahren gibt es im Fall Röhrig nur ein Ziel: endlich die weibliche DNA auszuwerten. Selbst die Verwandten aus den USA werden getestet. "Wir wollten beweisen, dass diese Spur uninteressant ist, um Marco K. wieder ins Gespräch zu bringen. Aber das ist uns nicht gelungen", sagt Herrenbrück. Bis heute ist die zweite DNA-Spur ungeklärt, vermutlich war sie beschädigt und hatte mit dem Verbrechen gar nichts zu tun. Damals aber scheint sie ein unüberwindbares Hindernis für die Ermittler zu sein. Und sechs Jahre lang bleibt Röhrigs Tod nicht mehr als eine 1500 Seiten umfassende Akte. Fallstatus: Ungelöst.

DNA-Analyse bringt den Durchbruch

Es ist Marco K. selbst, der die Ermittlungen wieder ins Rollen bringt. Er verlangt eine Entschädigung für seine Haftzeit. "Das hat die Akte wieder richtig in Diskussion gebracht", sagt Herrenbrück. Außerdem gibt es im Genlabor des Landeskriminalamts mittlerweile moderne Geräte für eine neuartige DNA-Analyse, die ausschließlich Merkmale des männlichen Y-Chromosoms überprüft. Die Aktenführerin der Mordkommission, Nicola Coenen, lässt einige DNA-Proben, die damals in Yuri Röhrigs Wohnung sichergestellt wurden, erneut untersuchen, diesmal auf eben jene DYS-Merkmale, die nur von Vätern auf Söhne vererbt werden und mit denen sich Ahnentafeln über viele Generationen zurückverfolgen lassen. Die Antwort kommt Mitte Februar 2009: 14 Treffer. Alle gehören zu Marco K. Sie befinden sich an der Strickjacke der alten Dame, an ihrer Brille, an ihren Fingernägeln. Diese Spuren sind nicht mit einer Tätigkeit als Handwerker erklärbar.

Herrenbrück erhebt Anklage wegen Mordes aus Heimtücke und zur Verdeckung eines Diebstahls. "Er ist über seine Lügen und die DNA gestolpert", sagt der Staatsanwalt. Die Mordkommission nimmt K. Anfang März fest. Bei jedem Martinshorn habe er in den vergangenen Jahren mit der Polizei gerechnet, sagt er, als die Polizisten vor seiner Tür stehen. "Nicht gerade die Aussage eines Unschuldigen", sagt der Staatsanwalt. Und ein Indiz dafür, dass das Leben mit der Lüge Marco K. belastet hat. "Wer immer die Sorge hat, entdeckt zu werden, für den kann es auch eine Erlösung sein, wenn die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt", weiß der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann.

Marco K. schweigt

Im September 2009, neun Jahre nach der Tat, steht Marco K. zum ersten Mal vor dem Düsseldorfer Landgericht. Zur Mordanklage will er nichts sagen. Und dabei bleibt es: Marco K. schweigt. Doch die Beweislage ist erdrückend. Ein Jahr später dann das Urteil: Ob der Angeklagte geplant hatte, die alte Dame zu töten, um sie zu bestehlen, oder ob er von ihr ertappt wurde, als er einen Schrank aufbrach und die 87-Jährige erdrosselte, um den Diebstahlsversuch zu verdecken, sei unklar geblieben, sagt der Kammervorsitzende Klaus Buhlmann in der Urteilsbegründung. Da aber beides Mordmerkmale sind, ändert das für die Kammer nichts: Marco K. wird zu lebenslanger Haft verurteilt - die Höchststrafe wegen Mordes aus Habgier. Ohne erkennbare Regung nimmt der mittlerweile 38-Jährige das Strafmaß zur Kenntnis.

Nicht so sein Anwalt: Eine Woche nach der Urteilsverkündung legt er Revision gegen die lebenslange Haftstrafe für seinen Mandanten ein. Die Indizienlage reiche nicht aus, um die Tat dem Beschuldigten anzurechnen, ist die Erklärung. Im Oktober 2011 hebt der Bundesgerichtshof das Mord-Urteil auf. Es sei "genauso wahrscheinlich", dass der Angeklagte das Verbrechen spontan verübt habe, nachdem es in der Wohnung Streit gegeben hätte, findet das Gericht. Im Zweifel entscheiden die Richter zugunsten des Täters. Wegen Totschlags wird er in einem neuen Verfahren nach elf Verhandlungstagen zu zehn Jahren und einem Monat Haft verurteilt.

Was wirklich geschah, wissen nur zwei Menschen. Yuri Röhrig kann sich nicht mehr äußern. Marco K. schweigt bis heute.

Quelle: RP