Düsseldorf: Der Weihnachtshase

Martin Baltscheit hat für die RP eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und illustriert, die zu diesem besonderen Jahr passt.

Noch zwei Wochen. Der Weihnachtsmann nahm einen Schluck Früchtewein und arbeitete sich durch die neuen Wunschzettel. Fast war der Schlitten bis zur Hälfte gepackt mit Geschenken für Menschen und Tiere. Denn so war es üblich, und so stand es auch über der Tür graviert: kein Lebewesen ohne eine gute Tat. Und eine gute Tat verdiente immer ein gutes Geschenk. Das wusste der Weihnachtsmann besser als jeder andere, und weil Geschenke zu machen, mehr Freude bereitete, als Geschenke zu bekommen, liebte der Weihnachtsmann sein Leben über alles.

Gegen Abend, um die siebte Stunde, klopfte es an der Tür. Vor dem Haus stand ein Hase mit steifgefrorenen Ohren.

"Hoppla! Was machst du denn hier?", fragte der Weihnachtsmann und öffnete die warme Stube. Der Hase hoppelte auf kalten Pfoten ans Feuer und setzte sich in den Schaukelstuhl. Der gute, alte Weihnachtsmann brachte Früchtewein und Kekse.

"Was kann ich für dich tun?", fragte er, und setzte sich zu dem zitternden Tier.

"Ich will tauschen!", sagte der Hase leise.

"Was willst du tauschen? Meinen Mantel gegen dein Fell?"

Der Hase schüttelt den Kopf, und seine Ohren verdrehten sich dabei.

"Gerechtigkeit", sagte er. Der Weihnachtsmann verstand ihn nicht, machte sich aber eine Notiz auf einem vergoldeten Blatt Papier. "Was meinst du damit, mein Freund?", fragte er neugierig. "Ich bin nicht dein Freund", flüsterte der Hase, "und so wie es aussieht, bist du auch kein Freund von mir."

"Hoho!", lachte der Weihnachtsmann und legte eine Hand auf die Schulter des Hasen. "Ich bin Freund aller Lebewesen. Kein Lebewesen ohne gute Tat, und jede gute Tat verdient auch ein gu..."

"Die Welt ist voller Ungerechtigkeiten, und du machst Geschenke. Jedem!"

Der Weihnachtsmann strich sich über seinen Bart. "Nun, ja. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Für alle, mein Bester."

"Ach, hör doch auf!", bellte der Hase wie ein Hund und kippte den Rest vom Früchtewein in die zischende Glut des Feuers. "Es gibt gute und schlechte Lebewesen."

"Und jedes Lebewesen hat seinen Sinn."

"Fuchsleben sind sinnlos."

"Nicht für die Füchse."

"Wolfsleben. Schlangen. Hunde. Raben. Alles absolut sinnlos, aber du machst jedem eine Freude."

"Wenn Füchse, Schlangen und Raben gut zu ihren Familien waren ..."

"... waren sie meist nicht gut zu Hasen, Hühnern und Mäusen. Was glaubst du, wie das bei uns ankommt? Fremde Tiere kommen aus fernen Wäldern, nur wegen deiner Gaben! Schöne Bescherung. Ich mag die Fremden nicht und will meinen Wald zurück!"

"Der Wald ist groß genug, auch für ein paar fremde Tiere."

"Ich werde dir zeigen, wie es ist, wenn jemand Fremdes kommt!"

Der Hase nahm das goldene Blatt und schrieb in großen Buchstaben:

"Ich will der neue Weihnachtsmann werden!"

"Solche Wünsche erfülle ich nicht", sagte der alte Weihnachtsmann und sah auf die Uhr. "Wenn du mir helfen willst, kannst du Geschenke einpacken." Er legte eine Holzeisenbahn auf den Wunschzettel des Hasen und ging zurück an die Arbeit. Der Hase sprang auf den Tisch, stieß die Keksdose um und schrie: "Du musst mir meinen Wunsch erfüllen, denn du bist der gute, alte Weihnachtsmann! Und dann werde ich, der gute neue Weihnachtshase, dir einmal zeigen, wie man gerechte Geschenke macht! Der Hase hüpfte herum, und die schöne Kanne fiel auf den Boden und zerbrach. Da packte der Alte die langen Ohren, öffnete die Tür und trat den Hasen in den Puschelschwanz.

Der Hase flog in hohem Bogen aus dem Haus, zurück in den Frühling, in die Vergangenheit, aus der er wohl gerade gekommen war. Eine Stunde später hatte der gute, alte Weihnachtsmann die Zeit wieder aufgeholt und machte Pause. Er setzte sich mit ein paar Lebkuchen vor den Fernseher und hörte auf allen Programmen die gleiche Nachricht: Jetzt neu! Der Weihnachtshase! Der Hase hatte sich in einen roten Mantel geworfen, eine knallige Mütze aufgesetzt und schrie in alle Mikrofone: "Ich bin der neue Weihnachtshase und erfülle Wünsche!"

"Aber nur für gute Tiere!"

Lauter Jubel der umstehenden Hasen.

"Die Bösen kriegen etwas anderes!"

Neuer, großer Jubel.

"Einen Zaun!"

Riesenjubel.

Auch die Eichhörnchen, Vögel und Kaninchen winkten mit fröhlichen Hasenfahnen. Dem Weihnachtsmann wollte sein Lebkuchen nicht mehr schmecken. Die Nachricht vom gerechten Weihnachthasen lief schneller durch den Wald, als die Sonne den Schnee zum Schmelzen bringt. Schon mit der Morgenpost lagen weniger Wunschzettel im Briefkasten, und bis zum Abend blieben sie ganz aus. Der Schlitten war nur etwas über die Hälfte gefüllt, und es gab nichts mehr zu tun.

Der Fernseher zeigte, wie sich die anderen Tiere von eigenen Weihnachtsmännern ihre Wünsche erfüllen ließen. Die Weihnachtsbiene und der Weihnachtsbär zeigten ihren Leuten neue Schlitten und unbekannte Süßigkeiten. Die Weihnachtsbäume wünschten sich die Abschaffung aller Weihnachtsbäume. Sie wollten ungeschmückt verwurzelt sein und sangen das Lied vom Tannenbaum, der nicht verreisen wollte. Die Welt des Weihnachtsmannes hatte sich innerhalb von Stunden verändert, und er grübelte lange darüber, wie das passieren konnte, fand aber keine Antwort. Als die Nacht der Nächte kam, brachte er sein "Ho ho ho!", kaum über die Lippen. Trotzdem machte er sich auf den Weg, doch diesmal war alles anders: Vor jedem Heim flatterte eine andere Fahne, und alle warteten auf ihren persönlichen Weihnachtsmann oder Frau oder Huhn oder Hering. Die neuen Zäune waren mit grellen Lichterketten geschmückt, und man brauchte ein geheimes Wort, um durch die Tore zu kommen.

So wie es aussah, feierten die Menschen nicht miteinander, sondern gegeneinander. Und weil auch die Kamine der Häuser vergittert waren, lieferte der Weihnachtsmann in dieser Nacht kein einziges Geschenk ab. Der alte Weihnachtsmann kletterte vom Kutschbock und strich dem alten Rentier übers Fell. "Ich gehe ein paar Schritte", sagte er und ging ein paar schwere Schritte durch den frischen Schnee. Aus jedem Haus erklang ein fremdes Lied, und die elektrischen Kerzen in den Fenstern blinkten in einem anderen Takt. Auch der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz war verschwunden. Der Platz war leer und friedhofsstill. Nur ein einziges Lebewesen saß krumm auf einer Bank. Der Weihnachtsmann hatte noch eine Tüte Spekulatius in der Manteltasche und wollte sie teilen. "Ho ho ho!", flüsterte er und setzte sich neben den Fremden. Eine weiße Pfote nahm den Keks an und knabberte daran. Der Weihnachtsmann wunderte sich und erkannte den Hasen!

"Was machst du denn hier?!" Er fasste das Tier an den Schultern und sah es an. Die Augen des Hasen waren rot vom eisigen Wind, und eine gefrorene Träne fiel wie eine Perle seine Wange herab.

"Was heulst du denn hier rum!?", schimpfte der Weihnachtsmann. "Das wolltest du doch. Jeder sitzt in seinem eigenen Wald. Du hast das ganze Fest kaputt gemacht, du ... Weihnachtshase ..."

"Ich bin nicht der Weihnachtshase!" Der fremde Hase nahm die Kapuze ab. "Ich bin der Osterhase und so traurig wie du! Das ist doch mein Werk. Heute schaffen sie Weihnachten ab und im Frühjahr mich."

Der Weihnachtsmann erkannte den echten Osterhasen und schob seine Brille zurecht.

"Aber wenn du der Osterhase bist, welcher Hase war dann bei mir?"

Die beiden starrten auf den Schnee wie auf einen leeren Wunschzettel.

"Der Angsthase", sagte der Osterhase düster und blickte in die umliegenden Fenster. Die Lieder waren verstummt, und frisches Misstrauen wurde auf den Festtagstischen serviert. Weihnachtsmann und Osterhase saßen auf einer Bank und fielen wie Schneeflocken, die nicht wussten, wo sie landen würden.

"Jetzt hätte ich gerne ein Geschenk, das alles so macht wie früher", seufzte der Weihnachtsmann und wunderte sich über sich selbst. Er hatte sich noch nie etwas gewünscht. Der Hase schnäuzte die Nase in seinem Ärmel und nickte.

"Hab ich, alter Mann", sagt er.

"Wo?"

"Na, du musst schon suchen", grinste der Osterhase, und der Weihnachtsmann stand auf und suchte. Er verteilte viele, tiefe Schritte auf dem Platz, bis er hinter einem Trafokasten ein Bündel mit Stroh entdeckte. Er stupste es mit dem Fuß, und als es sich bewegte, betrachtete er es näher. Im Stroh war ein Stück Stoff, und in dem hellen Leinen lag etwas Weiches.

"Hey Hase, komm mal her!"

Der Weihnachtsmann legte das Bündel in seine Arme, entfaltete das Tuch und fand ein sehr sonderbares Geschenk darin. Der Hase staunte mit.

"Oh, ist es aus Schokolade?"

"Nein", sagte der Weihnachtsmann mit einer Stimme aus Pergamentpapier. "Es ist aus Liebe. Aber noch sehr klein, und es friert! ... Hast du eine Decke?"

Der Hase schüttelte den Kopf.

"Hat jemand eine Decke?", rief der Weihnachtsmann. "Ich brauche eine Decke für ein nacktes Baby!"

Das Fenster einer mitfühlenden Henne öffnete sich. Sie hatte eine daunenwarme Decke und ein herrliches Mützchen. Zwei Mäuse und eine Katze sahen die Henne und brachten Handschuhe und Söckchen. Immer mehr Lebewesen seufzten und schenkten, was sie entbehren konnten. Es war, als beschenkten sie die Zukunft in den Armen des Weihnachtsmannes. Langsam füllte sich der Platz, und auch der Tannenbaum kehrte zurück. Und weil es zu viele Geschenke waren, trug der Baum sie auf seinen Ästen, wie einen Mantel aus Schmuck. So machten sie sich auf den Weg, und der Weihnachtsmann gab die Richtung vor. "Wo gehen wir hin?", fragten die Erwachsenen, und "gehen wir jetzt in die Kirche?", wollten die Kinder wissen.

Der Weihnachtsmann wiegte das Kind in seinen Armen und antwortete: "Nein, wir gehen nicht in die Kirche. Wir gehen alle zusammen zum Angsthasen und machen ihm ein Geschenk."

Leise fiel der Schnee auf die Stadt, den Wald und die Welt, und alle Lebewesen sprachen leise miteinander, denn sie wollten das schlafende Kind nicht wecken. Denn so sind die Lebewesen, keines ist ohne eine gute Tat, und jedes ist dem Leben zugetan.

Quelle: RP