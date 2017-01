Düsseldorf-Süd: Derby-Knaller zum Rückrundenstart

Aufsteiger GSV muss zum Herbstmeister und Aufstiegsaspirant SG Benrath-Hassels. Von Helmut Senf

In der seit Saisonbeginn eingleisig laufenden Kreisliga A kommt es am Sonntag beim Rückrundenauftakt zu einem Derby-Knaller. Der Herbstmeister SG Benrath-Hassels empfängt auf seiner Sportanlage "Am Wald" mit dem Aufsteiger Garather SV das Überraschungsteam der Hinrunde. Anstoß ist um 15 Uhr. Der Liga-Neuling, der ohne spektakuläre personelle Zugänge in die Saisonstartete und am Hinrundenende einen beachtlichen neunten Tabellenplatz belegt, bekleidet in der bevorstehenden Auseinandersetzung klar die Außenseiterrolle. Die SG will ihre Spitzenposition unbedingt behaupten, die sie am letzten Spieltag vor der Winterpause im direkten Duell dem damaligen Tabellenführer DSV durch einen 1:0-Auswärtserfolg hatte abknöpfen können.

Im Team der Hausherren fehlt Torjäger Pasquale Rizzelli. Der Angreifer hatte sich in der DSV-Partie eine schwere Schulterverletzung zugezogen und wird noch länger pausieren müssen. "Alle Bänder sind gerissen", bestätigt SG-Trainer Andreas Kober, der darüber hinaus personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Für Rizzellis Offensivpart stehen Kingsley Annointing oder Necati Ergül zur Verfügung. Auch Marco Schulte ist im Angriff eine Option. Im Mittelfeld ist Zugang Niklas Leven als Sechser zu erwarten. Offen ist, ob Kober mit Melton Serville eine Doppel-Sechs aufbieten wird. Im Mittelfeld variabel einsetzbar ist Patrick Trautner. Die Außenbahnen werden von Tobias Böhm rechts sowie Sascha Hofrath oder Alessio Cucci links besetzt. Vor Keeper Thorsten Pyka, der aufgrund eines Bundeswehr-Auslandseinsatze während der Vorbereitung nicht zur Verfügung stand, kann Kober einer erfahrenen Abwehrkette mit Dennis Kronenberg und Eugen Filtschenko innen sowie Sascha Hermanns und Tim Würde außen vertrauen. Abwehralternativen sind Michael Oehlschlägel und Dennis Boateng. Die Gäste reisen mit erheblichen Personalproblemen an. "Mit stehen nur 13 Spieler zur Verfügung", klagt GSC-Coach Mike Kütbach. Daniel Haak, Florian Vater und Sebastian Klima sind erkrankt. Carlos Schumann fehlt wegen einer Rot-Sperre. Denis Haas muss ab sofort wegen eines Umzugs nach Neuss beim Training passen und steht für Spieleinsätze nur noch sporadisch bereit. "Hassels ist für mich der Top-Aufstiegskandidat", erklärt Kütbach. "Der Kader besitzt schon jetzt Bezirksliganiveau." Trotz Außenseiterrolle wolle man "alles reinschmeißen", wie Kütbach versichert. Vor Punktverlusten aufgrund des anspruchsvollen Spielplans zu Rückrundenbeginn ist den Garathern nicht bange. "Wichtig ist, dass wir am Saisonende genügend Punkte für den Klassenerhalt haben", lautet das Motto.

Für Andreas Kober ist das Nachbarschaftsduell emotional ein besonderes Spiel. "Ich wohne in Garath", so die Begründung. "Außerdem war der GSV meine erste Trainerstation." 2011 hatte Kober dem damaligen Garather Coach Tony Munoz attestiert. An die Begegnung aus der Hinrunde haben die Hasselaner keine gute Erinnerung. "Das war ein ganz schlechtes Spiel von uns", räumt Kober ein. Folglich soll am Sonntag eine Revanche für die 1:4-Schlappe gelingen. "Wir müssen gut in die Zweikämpfe kommen und den Ball laufen lassen", fordert der Merken-Nachfolger. Unterschätzen werde man den Garather SV auf keinen Fall, betont Kober. "Auch wenn wir der Favorit sind."

