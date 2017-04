Die Polizei sucht einen Mann, der am Montag vor einer Festnahme aus dem Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf geflohen ist. Er ist Dialysepatient und schwebt nach Angaben der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf in Lebensgefahr, wenn er nicht behandelt wird.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Den Angaben der Justizvollzugsanstalt (JVA) zufolge erholte sich Mustapha A. im Krankenhaus von einer Operation wegen einer nicht näher genannten schweren Erkrankung. Am Montagnachmittag hätte er ins Justizvollzugskrankenhaus nach Fröndenberg verlegt werden sollen. "Als Justizvollzugsbedienstete der JVA Düsseldorf ihn abholen wollten, befand er sich nicht mehr in seinem Krankenzimmer", heißt es in einer Mitteilung der Leiterin der JVA. Sie geht davon aus, dass der Mann aus Angst vor der Inhaftierung geflohen ist.

Ins Gefängnis sollte Mustapha A., weil er 2016 wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Weil er die 1.800 Euro jedoch nicht bezahlte, hätte er diese Strafe eigentlich in der JVA Castrop-Rauxel absitzen sollen. Dort war er jedoch nie erschienen. Am 21. April hatten ihn Beamte deshalb im Krankenhaus festgenommen. Vor seiner Verlegung in die Gefängnisklinik sollte er sich jedoch von der Operation erholen.

Die Leiter der JVA Düsseldorf ruft Mustapha A. auf, sich dringend wieder in Behandlung zu begeben. Er habe sich in akute Lebensgefahr begeben, weil er als Dialysepatient in wenigen Tagen wieder zur Behandlung müsse. "Es ist zu hoffen, dass sich Herr A. zeitnah zur Behandlung wieder ins evangelische Krankenhaus begibt und nicht wegen 120 Tage Ersatzhaft sein Leben riskiert." Die Düsseldorfer Polizei habe die Suche nach dem Mann eingeleitet.

(hpaw)