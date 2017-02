Lucie Neumann: Die älteste Düsseldorferin wurde 110 Jahre alt

Kaiser Wilhelm II. hat sie auf dem Tempelhofer Feld erlebt, das Scheitern der ersten deutschen Republik als Berlinerin aus nächster Nähe beobachtet, Hitler und den Krieg überlebt und schließlich in den 1960er Jahren eine neue Heimat in Düsseldorf gefunden: Lucie Neumann, die im vergangenen September anlässlich ihres 110. Ehrentages noch mit Witz und Weisheit über ihr Leben berichtete.

"Eine außergewöhnliche Frau", sagen jene, die sie kannten. Mehr als 50 Jahre war die kinderlose Frau Witwe. Ihr zweiter Mann ("meine große Liebe") starb nur drei Jahre, nachdem das Paar an den Rhein gezogen war.

"Der liebe Gott hat mich wohl vergessen", sagte die Frau, die eine Handelsschule besucht und bei einem Baukonzern früh berufliche Verantwortung übernommen hatte. Erst mit 107 Jahren verließ Lucie Neumann, deren Leidenschaft der Börse galt, ihre eigene Wohnung und zog ins DRK-Heim am Lohbachweg. Am Sonntag erinnerte sich der liebe Gott an seine selbstbewusste, zupackende und optimistische Erdenbürgerin.

