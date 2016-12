Düsseldorf: Die andere Seite des Puppentheaters

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Wenn Thilo von Zacharewicz den Lichtschalter umlegt und es im Puppentheater dunkel wird, verstummen auch die Kleinsten im Publikum. Dann greift er in die Handpuppe des Schneemanns, macht sich für den Auftritt bereit. Nur etwa zwei Meter lang und einen Meter breit ist der Platz hinter der Bühne, auf dem er mit seiner Frau Manuela innerhalb der kommenden halben Stunde in ein Dutzend Rollen springen, singen und spielen wird.

Manuela von Zacharewicz singt "Schneeflöckchen, Weissröckchen", dabei streckt sie die Kasperle-Puppe nach oben, bewegt sie von links nach rechts. Die kleinen Zuschauer und ihre Eltern sehen Kasperle zwischen verschneiten Bäumen auf ein weißes Feld laufen. Dort steht eine traurige Tanne: Sie könne niemals ein Weihnachtsbaum werden, haben ihr die anderen Bäume gesagt. Und die kleine Tanne wünscht sich nur eins: einen Glitzerstern für die Baumkrone. Kasperle begibt sich auf die Suche.

Alle Puppen sind selbstgebastelt, sie hängen an Haken mit dem Kopf nach unten vor den Spielern. Das erleichtert das Hineingreifen. Das Ehepaar ist ein eingespieltes Team: Mal spricht sie den Baum, er führt ihn. Dann übernimmt sie wieder. Sie wechseln die Seiten, reichen einander Puppen an. Hinter der Bühne gibt es eine gut einstudierte Choreographie, die niemand zu sehen bekommt. Beim Spielen trägt Thilo von Zacharewicz eine weiße Mütze, die zum Bühnenbild passt. Er ist zu groß, spielt leicht gebückt, damit sein Kopf nicht in die Kulisse ragt. Und wenn es doch mal passiert, ist er als Schneehügel getarnt. Damit das Stück authentisch wirkt, achten die Puppenspieler auf Details: "Die Puppen müssen immer auf einer Höhe sein. Deshalb ist eine gerade Haltung ganz wichtig", erklärt der 58-Jährige. Eine weitere goldene Regel: Die Puppen dürfen niemals abtauchen, sie müssen immer seitlich aus dem Bühnenbild abgehen.

Auch die Stimmen müssen sitzen, jeder Charakter hat seine eigene. Die Puppen interagieren miteinander, das macht sie lebendig. "Wenn wir zwei Puppen auf der Hand haben, müssen wir ganz schnell umschalten können", sagt er. Deshalb gehörte Stimmbildung zu seiner einjährigen Ausbildung zum Puppenspieler in Niedersachsen. Er spricht den Schneemann mit rheinischem Dialekt. Seine Stimme ist kräftig, ein bisschen rau. Als Weihnachtsmann spricht er klares Hochdeutsch, mit tiefer, ruhiger Stimme.

Wichtig ist auch die Verbindung zum Publikum. Die Puppenspieler können ihre Zuschauer zwar nicht sehen, aber sie lauschen jedem Zuruf, jedem Lachen, bauen das Gehörte spontan ins Stück ein. Wenn der Witz beim Publikum ankommt, freuen sie sich, denn alle Stücke schreiben sie selbst. "Nach einigen Jahren weiß man, was Kinder zum Lachen bringt", sagt Manuela von Zacharewicz. Sie seien ein dankbares, aber auch ehrliches Publikum. Die von Zacharewiczs lieben die Begeisterung der Kinder, und sie ärgern sich über Eltern, die sich während des Stücks unterhalten, und über klingelnde Handys.

2017 feiert Manuela von Zacharewicz 25-jähriges Bestehen an der Helmholtzstraße. Ihr Mann stieg vor sechs Jahren mit ein. Früher war mehr los, doch im Winter sind die Vorstellungen noch immer gut besucht. Der Sommer ist eine Durststrecke. "Bekannte sagen manchmal: Ihr habt aber ein schönes Hobby", verrät die 54-Jährige. Dabei leben beide vom Puppentheater. Eine Vollzeitstelle und zwei Halbtagstellen gibt es her.

Ein Höhepunkt ist der Besuch des Kasperle im Zuschauerraum nach der Aufführung, wenn alle der Puppe die Hand schütteln dürfen. Thilo von Zacharewicz erklärt, warum: "Viele Kinder haben dann rote Wangen und nur Augen für das Kasperle. Dann sieht man, dass die Kinder mich als Spieler gar nicht wahrnehmen, für sie ist die Puppe lebendig. Das ist das Tolle daran."

Quelle: RP