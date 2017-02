später lesen Düsseldorf Die Eis-Saison hat begonnen FOTO: Bretz Andreas FOTO: Bretz Andreas 2017-02-16T20:17+0100 2017-02-17T00:00+0100

Eines der deutlichsten Zeichen für den baldigen Frühlingsbeginn in Düsseldorf sind Eisdielen, die wieder geöffnet sind. Etablierte Anlaufstellen in den Vierteln wie Nordmanns Eisfabrik in Flingern, Belluno in Friedrichstadt oder die Ghirloni Eismanufaktur in Gerresheim sind aus dem Winterurlaub zurück. Auch in Unterbilk ist die Eisversorgung wieder gesichert: Der fünfjährige Sami probierte gestern bei der Gelateria an der Lorettostraße sein erstes Eis des Jahres.