Düsseldorf: Die Fantasie der Design-Studenten

Heute zeigen die Absolventen des Fachbereich Design der Hochschule Düsseldorf ihre Arbeiten. Von Stefanie Thrun (Text) und Anne Orthen (Fotos)

Viel Arbeit und Schweiß haben die 118 Absolventen im Fachbereich Design der Hochschule Düsseldorf in den vergangenen Monaten in ihre Abschlussarbeiten gesteckt. In den Studiengängen "Kommunikationsdesign", "Applied Art and Design", "Retail Design" und "Exhibition Design" arbeiteten sie teilweise monatelang an ihren Projekten. Gestern konnten sie die fertigen Exponate präsentieren. Auch heute erhalten Interessierte noch die Möglichkeit, einen Blick auf die Ergebnisse zu werfen.

14 der 118 Nachwuchsdesignerinnen und -designer konzentrierten sich auf das Schmuck- und Produktdesign. Im Bereich Kommunikationsdesign entstanden 75 Abschlussarbeiten, 26 im Bachelor-Studiengang Retail Design und drei im Master-Studiengang Exhibition Design. Die Bandbreite der Exponate reicht von ausgefallenen Schmuckstücken und Möbeln über Kleidung, Kinderbücher, Animationsfilme, Ausstellungs- und Messestände bis hin zu der Konzeption, dem Entwurf und der endgültigen Realisation eines Buches.

FOTO: Anne Orthen

FOTO: Anne Orthen

Mit "Porridge für Deutschland" präsentieren Lena Cramer und Johanna Dahmer nicht nur ein Design-, sondern gleich ein komplettes Geschäftskonzept. Für "Breizeit" haben die beiden Studentinnen Rezepte entwickelt, einen Stand entworfen und gebaut, Näharbeiten erstellt, eine eigene Schrift entwickelt und Kostenpläne aufgestellt. Das Konzept soll nicht nur als Bachelorarbeit fungieren. Es soll auch in die Tat umgesetzt werden.

Gleich nebenan präsentieren Jessica Schütze und Lukas Püttmann ihr Abschlussprojekt "Stut mech ens en Rebben!". Das von ihnen entworfene Kinderbuch mit einer Geschichte von Kim Zimmermann und das dazu passende Memory-Spiel beschäftigen sich mit dem Solinger Dialekt. Buch und Spiel sind dabei jeweils "zweisprachig" umgesetzt.

FOTO: Anne Orthen

FOTO: Anne Orthen

Ein Stück weiter den Gang entlang setzte sich Bachelorabsolvent Hans Berger kreativ mit der Flüchtlingsthematik auseinander. Mit seinem gezeichneten Kurzfilm "Karim" erzählt er die Geschichte eines kleinen Flüchtlingsjungen, der seinen ersten Schultag in Deutschland erlebt.

Nicht nur mit Schmuck, sondern auch mit Musik beschäftigte sich Absolventin Lea Haueisen. Mit "David Bowie - Reaching for the stars" erstellte sie ein Schmuckdesign, inspiriert durch die Musik Bowies. "Ich habe die einzelnen Stücke nach Songs benannt. "Rebel, Rebel" ist zum Beispiel wortwörtlich als Rebellion zu sehen. Auch in Bezug auf Geschlechterrollen", so Haueisen. Zu sehen ist ein Kragen, der eher an den eines Herrenhemdes erinnert, mit eher weiblich wirkenden Applikationen.

FOTO: Anne Orthen

FOTO: Anne Orthen

Ebenfalls mit einer klaren Intention sind die Stücke von Andrea Körner versehen. Unter dem Titel "Gemeinsam Essen" erstellte die Absolventin verschiedene Produktdesigns wie die "Inviting Bowl" - eine Schüssel, die sich beim Austeilen von Essen in die entsprechende Richtung kippen lässt. Bei "Becher-Brechen" gibt es für den Betrachter ein einmaliges Erlebnis, wenn er die zusammenhängenden Becher wortwörtlich auseinanderbricht, um dann aus beiden Gefäßen trinken zu können.

Dies sind nur wenige der vielen Exponate, die in den Räumen der Peter Behrens School of Arts zu sehen sind. Es lohnt sich, bei den Objekten noch mal nachzufragen. Die Absolventen erzählen gerne, woher die Idee zum jeweiligen Objekt stammt.

