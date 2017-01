Düsseldorf: "Die Freude am Tanzen ist ungebrochen"

Ins Tanzhaus NRW kommen Dozenten aus aller Welt, um den Düsseldorfern die richtigen Schritte beizubringen. Wir stellen drei vor. Von Holger Lodahl und Anne Orthen (Fotos)

Die kleine Laura reckt und streckt sich, um durch das Fenster einen Blick ins Innere des Tanzstudios zu erhaschen. Fünf Jahre ist sie alt und beobachtet ihre Mutter Gabriele, die zusammen mit etwa 35 anderen Besuchern am Tanzkurs "Modern Dance" teilnimmt. "Mama macht das aber toll", sagt Laura begeistert. Gabriele Dameier ist eine von etwa 1000 Gästen, die am Sonntag den Tag der offenen Tür im Tanzhaus NRW an der Erkrather Straße besucht und einige Kurse getestet haben. Am Samstag bereits waren etwa 300 Kinder und Jugendliche gekommen. "Die Freude am Tanzen ist ungebrochen", sagt Julia Eichinger, Mitarbeiterin vom Tanzhaus. Tanz-Shows im Fernsehen und Filme wie zurzeit "La La Land" würde viele Anfänger neugierig machen.

Hip-Hop-Dance sei bei Jugendlichen beliebt ebenso wie Salsa. Steigend sei die Nachfrage zu Ballett. Neu im Programm ist "Klassisches Ballett für Teilnehmer ab 50 Jahre. "Die Nachfrage dieser Altersgruppe war so groß, dass wir ihr mit diesem Kurs nachkommen." Auch für die ganz Kleinen steht etwas auf dem Programm. So wird Laura auch bald die ersten Tanzschritte lernen, denn das Mädchen ist vom Tanz ihrer Mutter sehr beeindruckt. "Das will ich auch können."

Das neue Semester umfasst pro Woche 300 Termine in den acht Studios, erläutert Julia Eichinger. Mexiko, Brasilien, Israel, Kuba - die rund 90 Dozenten kommen aus vielen Ländern.

