Düsseldorf: "Die Gesichter unserer Stadt"

Bürgermeister Conzen zeichnete gestern ehrenamtliche Gästeführerinnen aus. Von Stefani Geilhausen

Fast hätte Friedrich G. Conzen getan, was er immer tut, wenn er in Vertretung des Oberbürgermeisters Gäste im Jan-Wellem-Saal empfängt: das große Gemälde von der Schlacht um Worringen erklärt und ein wenig über den Kurfürsten geplaudert. "Aber das können Sie ja alle viel besser als ich", fiel er sich gestern Abend selbst ins Wort - schließlich hatte er es mit der geballten Kompetenz in Sachen Düsseldorfer Kunst, Kultur und Baugeschichte zu tun.

"Sie sind die Gesichter unser Stadt", würdigte Conzen den Einsatz der Gästeführer, die sich selbst auch als Botschafter für Düsseldorf verstehen. Vor 20 Jahren haben sie sich zum Verein Düsseldorfer Stadtführer zusammengeschlossen und ihm den nicht gerade bescheidenen, aber durchaus treffenden Beinamen "die Düsseldorf Insider" gegeben. Denn die derzeit 16 Mitglieder kennen die Stadt besser als die meisten ihrer Einwohner. Maja Tönnesmann etwa freut sich immer, wenn sie die Krypta in der Musikhochschule zeigen kann. Von der wissen viele Düsseldorfer nichts bis wenig, und der Antonius-Saal im Maxhaus, in den Brigitta Binsfeld am liebsten ihre Gruppen führt, kennt auch nicht jeder.

Wenn Brigitte Salem am Kommödchen steht und nach oben auf das Ofenrohr an der Kunsthalle deutet, sind bisweilen auch die Einheimischen überrascht, dass da ein echter Beuys zu sehen ist, und mit Ute Pannes lässt sich Gerresheim ganz neu entdecken. Wobei sie schade findet, dass ihr schöner Stadtteil mit der Basilika bei den Touristen noch nicht ganz so im Fokus steht, "wie er das verdient hat". Auch Dorothee Spelberg bringt Gäste auch mal von der Innenstadt weg, um in der Siedlung Golzheim die besondere Architektur zu zeigen, die oft und zu Unrecht auf den Kontext zum Nationalsozialismus reduziert werde.

Den fünf Stadtführerinnen überreichte Bürgermeister Conzen gestern das Zertifikat, das sie als geprüfte Gästeführerinnen nach europäischer Norm ausweist. Dahinter stecken viele Stunden Aus- und Weiterbildung. Nicht bloß Fachwissen haben die Stadtführer gelernt, sondern auch Konfliktmanagement und Stressbewältigung, sie haben ihre Stimmen geschult, Rhetorik trainiert und Kommunikationstechniken geübt - zusammen ergibt das die "Kunst des Führens", die sie alle in ihrer Freizeit ausüben.

Sie sind aus unterschiedlichsten Gründen dazu gekommen, mal war's die neue Aufgabe nach der Pensionierung oder dem Auszug der Kinder, oder auch das Interesse daran, die eigene Stadt ganz neu und gründlich und obendrein noch jede Menge Menschen kennenzulernen.

Wer sich davon überzeugen will, hat am 19. Februar dazu Gelegenheit: An diesem Sonntag ist Weltgästeführertag und den feiern die Düsseldorfer Stadtführer mit verschiedenen Themen-Führungen (Gartenkunst, Prominenz, Religionsgeschichte und Stadtentwicklung), an dem Düsseldorfer kostenlos teilnehmen können. Treffpunkte und - zeiten stehen im Internet bei www. duesseldorfer-stadtfuehrer.de.

