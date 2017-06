später lesen Düsseldorf Die Jazz Rally bringt Düsseldorf Freude 2017-06-05T20:41+0200 2017-06-06T00:00+0200

Leute tanzen spontan auf der Straße: Wann sieht man denn so was? Bei der Jazz Rally wie hier am Uerige, wo die Menschen zu Boogie oder Dixie tanzten. Sie hatten an vielen Orten in der Stadt ihren Spaß. Ob in Johanneskirche, Stadtsparkasse, Rheinterrasse, Maxhaus, Kö-Bogen oder Palais Wittgenstein: Es fanden 64 Konzerte auf 23 Bühnen statt, 400 Musiker machten das Jubiläums-Festival zu einem tollen Erlebnis.