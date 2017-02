Düsseldorf: Die Lieblings-Reiseziele der Düsseldorfer

Mehr als 20.000 Besucher kamen zur Messe "Reisewelt" in die Schadow Arkaden. Von Katharina Pavlustyk

Ferne Länder sehen, europäische Städte erkunden oder Naherholungsgebiete erwandern: Die Ziele der Besucher der Messe "Reisewelt" in den Schadow Arkaden waren gestern sehr unterschiedlich. Der Andrang an den 45 Ständen zeigte jedoch eine Gemeinsamkeit: Die Reiselust der Rheinländer im Allgemeinen und der Düsseldorfer im Besonderen ist ungebrochen. Zwei- bis dreimal im Jahr verreist Peter Flintrop (61) mit seiner Frau: einmal im Winter in den Skiurlaub nach Österreich und ein- bis zweimal im Sommer dorthin, wo es warm ist, etwa nach Mallorca oder Ibiza. "Wir haben unsere Stammquartiere", sagt der Besucher aus Kevelaer mit einem Lächeln.

Der Süden ist nicht gerade das bevorzugte Urlaubsgebiet von Sabine Heichel. "Da ist es mir zu warm." Die Mönchengladbacherin, ihr Gatte und ein befreundetes Ehepaar machen lieber Wanderreisen in Deutschland. Zuletzt waren sie an der Mosel und in der Eiffel. "Wir wandern gern im deutschen Mittelgebirge", sagt Heichel. Sie plant jedes Jahr aber auch ein Wellnesswochenende mit einer Freundin und reist gern in den Norden. "Vor zwei Jahren haben wir eine Fahrt mit den Hurtigruten gemacht und waren auf der norwegischen Insel Senja", berichtet die 50-Jährige.

Anders als sie bevorzugen Asude (32) und Önder Kaya (41) Reisen in wärmere Gefilde. Türkei, Italien, Frankreich. Die Düsseldorfer mit Wurzeln in der Türkei wissen noch nicht, wohin es in diesem Sommer geht. Denn seit ihr Söhnchen Can auf der Welt ist, fällt die Urlaubsplanung anders aus. Ihre Hochzeitsreise haben sie vor etwa zwei Jahren in den USA verbracht. Ein Monat Kalifornien.

"Für eine Hochzeitsreise hatten wir kein Geld", bemerkt Kathi Hilgers (62) und lachte. Sie und Ehemann Hubert (62) haben jedoch ihre Silberhochzeit auf Mauritius gefeiert. Für das Paar aus Grevenbroich hat sich das Reisen zu einer gemeinsamen Leidenschaft entwickelt. Drei- oder viermal im Jahr machen sie sich auf, um neue Städte und Länder kennenzulernen. "Wir waren vom ehemaligen Jugoslawien über Italien und Spanien, die Kanarischen Inseln bis nach Norwegen und Polen fast schon überall", sagt Hubert Hilgers. Besonders beeindruckt haben sie die Vereinigten Emirate.

Über Gebiete in der Pfalz informieren sich Rolf-Dieter Stüttgen (71) und seine Frau. Die Düsseldorfer mögen es, spazieren - nicht wandern - zu gehen. "Gut essen und trinken, eine gute Unterkunft, in Ruhe genießen", fasst Stüttgen seine und die Urlaubsvorlieben seiner Gattin zusammen.

In die Türkei würde Christa Adams (79) nicht wieder fliegen - wie viele weitere Urlauber, die das Land nach wiederholten Anschlägen meiden. 2016 war sie zweimal mit den Hurtigruten unterwegs - allein, weil sie es so wollte. Und im August geht sie auf eine 14-tägige Reise nach Island und freut sich riesig. "Ich muss das jetzt machen", sagt sie, "wer weiß, was kommt? Ich nehme das Leben, wie es ist."

Quelle: RP