Ab Donnerstag in Düsseldorf Die Rheinbahn verteilt Knöllchen an Falschparker 2017-06-13

Der kurze Stopp in zweiter Reihe kann bald auch dann teuer werden, wenn das Ordnungsamt gerade nicht in der Nähe ist. Denn ab Donnerstag verteilt die Rheinbahn in Düsseldorf selbst die Knöllchen.