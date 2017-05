Düsseldorf: Die schicke Minna ist fast so gut wie ein Auto

Mit dem Lastenrad kann bis zu 90 Kilogramm Gewicht transportiert werden. Das Fahren setzt Übung voraus, macht aber richtig Spaß. Von Holger Lodahl

Plötzlich war sie weg, die schicke Minna. Ich war vom Lastenrad abgestiegen und hatte mich nur kurz abgewendet. Schon war aus der Schicken Minna eine schnelle Minna geworden. Aber es ging noch einmal gut - Minna war ein paar Meter weiter gerollt, ich konnte sie wieder schnappen. Schuld an dem Fast-Desaster war ich selbst, denn immerhin hatte Carsten Wien mich ermahnt, nach dem Absteigen immer die Feststellbremse zu ziehen. Wien ist einer der Inhaber des Fahrrad-Fachgeschäfts "Schicke Mütze", in dem ich das Lastenfahrrad mit dem schönen Namen "Schicke Minna" geliehen habe. Das war ganz leicht: Online meine Daten wie Name und Telefonnummer eingeben, einen Tag aussuchen und mit einem Klick die Minna buchen. Weil die Schicke Minna eine etwa einen Quadratmeter große Ladefläche hat und gute 90 Kilogramm vertragen kann, will ich meinen Wocheneinkauf mit Minna machen.

Aber weil die Schicke Minna wegen ihrer drei Räder und der Ladefläche ganz anders zu fahren ist, gibt Karsten Wien vorm Aufsitzen einige Tipps. Die Feststellbremse eben, weil sich Minna auf ihren drei Rädern sonst aus dem Staub macht, wenn die Straßen nicht ganz eben sind. Und auch Lenken will geübt sein. Die zwei Räder vorn machen Minna nämlich etwas schwerfälliger als ihre Kollegen mit zwei Rädern. Mal eben schwungvoll einem Hindernis ausweichen ist da kaum möglich. Es ist für mich als geübten Radler ganz neu, meinen Oberkörper beim Lenken oder in der Kurve aufrecht zu halten, statt ihn der Fliehkraft anzupassen. Ich muss eine Kurve mehr vorausplanen, weil die Minna auf das Drehen des Lenkers einen Hauch später reagiert als mein leichtes City-Bike. Aber wie so vieles im Leben: Es ist eine Sache der Gewohnheit. Mit jeder Minute manövriere ich Minna besser über Düsseldorfs Straßen. Dabei halte ich mich an einen weiteren Tipp von Karsten Wien: "Selbstsicher auf der Straße fahren statt auf engen Radwegen." Gute Idee, den Minna ist ja ein gutes Stück breiter als ein Zweirad.

Minna ist gut in Schuss. Die Gangschaltung funktioniert tadellos, die Kette ist gut geölt, der Sattel bequem. So komme ich flott in Schwung und erreiche eine gute Geschwindigkeit auf dem Weg zum Einkaufen. Wunderbar! Als eine Ampel sehr plötzlich auf Rot springt, zeigt sich Minnas Schwäche: Die Bremse für das Hinterrad reicht allein nicht aus. So drücke ich kräftig die Bremse für die Vorderräder, was Minna veranlasst, unangekündigt nach links abzudriften, bevor sie stehen bleibt. Das ist mir eine Lehre.

Für den Rest meiner Fahrt fahre ich langsamer, bremse noch früher als gewohnt und vor allem mit Vorder- und Hinterbremse gleichzeitig, um Minnas Linksdrang auszugleichen. So komme ich sicher zum Supermarkt. Dort rollt mir die Minna fast davon, bevor ich sie mit der Feststellbremse zum Bleiben bringe und mit einer dicken Kette an einem Schild befestige. Kurze Zeit später hieve ich allerhand schwere Sachen auf die Ladefläche - einen Kasten Mineralwasser zum Beispiel und mehrere große Tüten mit Gartenerde. Kaum trete ich wieder in die Pedalen, merke ich den Unterschied: Minna rollt nun wesentlich stabiler über den Asphalt, beim Bremsen ist der Linksruck fast weg. Zuhause angekommen muss ich Minna wieder entlasten. Bei der anschließenden Leerfahrt vermisse ich das Zusatzgewicht als Stabilisator.

Wieder zurück beim Fahrradradgeschäft "Schicke Mütze" lobe ich Minna in großen Worten, erzähle aber auch von meinem Schreck, als Minna beim Bremsen nach links zog. Ganz neu sei ihm das nicht, gibt Karsten Wien zu. Es sei kaum möglich, die vorderen Scheibenbremsen so einzustellen, dass sie gleichmäßig stark seien. Eine weitere Prüfung verspricht er trotzdem, denn immerhin ist das Interesse an der Schicken Minna groß. Auch bei Umzügen war sie schon im Einsatz, erzählt Wien. Einmal habe ein Bräutigam seine Braut auf Minnas Ladefläche zur Kirche gefahren. Ein schöner Hochzeitsscherz war das, sagt Karsten Wien. Wichtigstes Ziel für die Schicke Minna aber sei ein anderes. "Jedes Mal, wenn sich jemand kostenlos das Lastenfahrrad leiht und dafür ein Auto stehen bleibt, haben wir für etwas für unsere Stadt erreicht."

