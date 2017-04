Düsseldorf-Süd: Die SG holt sich den Spitzenplatz zurück

Kreisliga A: Liganeuling Garather SV hat trotz der Auswärtsniederlage bei Tannenhof das Saisonziel Klassenerhalt so gut wie erreicht. Der TSV Urdenbach siegt gegen Angermund deutlich mit 4:0. Von Helmut Senf

In der Kreisliga A ist die SG Benrath-Hassels auf Tabellenplatz eins zurückgekehrt. Der Vorsprung auf das Verfolger-Duo DSV und Agon 08 beträgt - den Punktezuspruch aufgrund des vom TSV Urdenbach abgesagten Derbys eingerechnet - komfortable sechs Zähler. Liganeuling Garather SV hat trotz Auswärtsniederlage das Saisonziel Klassenerhalt ebenso fest im Blick wie die vor eigener Kulisse siegreichen Urdenbacher.

Oberbilk - SG Benrath-Hassels 1:2 (1:1) Trotz Führung der Hausherren durch Tansu Tokmak (29.), der SG- Keeper Thorsten Pyka aus 22 Metern überwand, setzte sich das Team von Trainer Andreas Kober beim Verfolger durch. Kingsley Annointing bewahrte nach einem gegnerischen Torwart-Patzer die Übersicht und schoss zum Ausgleich ein (34.). Nach der Pause musste Oberbilks Schlussmann gegen Annointing per Notbremse klären und sah die Rote Karte (69.). Den fälligen Elfer verwandelte Patrick Trautner (71.). "Oberbilk war der erwartet unangenehme Gegner und hat uns vor der Pause mächtig unter Druck gesetzt." Erneut verlieh Michel Feeger der Abwehr Stabilität. Eugen Filtschenko (46., für Dennis Boateng) hatte Ex-SG'ler Gürkan Gülten fest im Griff. In der Schlussphase bewies Mojtaba Zerehpoosh (70., für Annointing) seine Offensivstärke. FC Tannenhof - Garather SV 2:0 (0:0) Gäste-Coach Mike Kütbach nahm die Auswärtsschlappe auf seine Kappe. "Ich hätte früher mit einer Auswechselung reagieren müssen", räumte er nach dem Schlusspfiff ein. Ein Abwehrfehler begünstigte die FC-Führung, wobei Soner Dirim aus zehn Metern traf (55.). Beim 2:0 konnte Furkan Aslan - nach Querpass - aus kurzer Distanz einschießen (73.). Pech für den Aufsteiger: Daniel Haak verschoss - nach Foul an Marco Schulte - einen Strafstoß (78.). Kütbach: "Mit einem Anschlusstreffer wäre es vielleicht noch einmal eng geworden." TSV Urdenbach - TV Angermund 4:0 (3:0) Gegen den Tabellenletzten traf Philip Krautstein bereits in der Anfangsminute nach Kopfballvorlage von Kevin Heldt. Anschließend erzwang Daniel Wenzel bei den Gästen einen Ballverlust und erhöhte per Nachschuss (13.). Noch vor der Pause sorgte Heldt für klare Verhältnisse (23.). Für den Endstand war Lucas Püschel zuständig, der das Leder am gegnerischen 16er eroberte und TV-Keeper Ralf Holt zum 4:0 überwand (70.). Trainer Frank Kober resümierte: "Wir hätten höher gewinnen müssen." Heldt. Krautstein sowie Wenzel besaßen weitere Einschussmöglichkeiten. Krautstein vergab einen Strafstoß (55.). TSV-Schlussmann Oliver Schilbock rettete die Null durch eine Elfer-Parade kurz vor dem Abpfiff (90.).

Quelle: RP