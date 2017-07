Analyse: Die Tops und Flops des Wochenendes

Die Tour war sehr gut organisiert, die freiwilligen Helfer und die Atmosphäre in der Stadt waren beste Werbung für Düsseldorf. Die erhoffte Wirkung der TV-Bilder blieb wegen des schlechten Wetters aus, die Radparkplätze blieben weitgehend leer.

Tops

Organisation Der Andrang am Samstag war geringer als erwartet, auch das dürfte dabei geholfen haben, dass die Organisation fast reibungsfrei verlief. Aber die Planung wirkte so professionell, dass wohl auch die doppelte Menge an Menschen ohne Probleme hätte feiern können. Die Wege waren logisch und durch viele Hinweisschilder markiert, und überall, wo es sinnvoll war, stand ein Ansprechpartner. Und die erste Brücke war um halb zehn am Samstag schon wieder abgebaut. Eine starke Leistung.

Freiwillige Düsseldorfs wichtigste Repräsentanten standen entlang der Strecke: die Verkehrskadetten und die Volunteers. Letztere verteilten Fan-Utensilien sowie Lagepläne und wünschten jedem Gast eine gute Zeit. Die Verkehrskadetten hatten einen guten Blick auf die Radprofis und die Begleitfahrzeuge. So konnten sie souverän die ebenerdigen Übergänge immer wieder kurz für Fußgänger und Radfahrer freigeben, damit diese auf die andere Seite gelangen. Die Kommandos waren bisweilen deutlich, aber auch das war angesichts des hohen Tempos der Sportler absolut angebracht.

Besucher Eine volle Altstadt an einem Juli-Samstag ist in Düsseldorf ein vertrautes Bild. Wer an diesem Wochenende aber genauer hinschaute, sah in jeder Kneipe ein paar gelbe oder rot-weiß gepunktete Trikots und die eine oder andere steil aufgestellte Kappe. So wie an der Strecke hatten die internationalen Fans einen guten Anteil an der tollen Stimmung. Es mag sein, dass die Fernsehbilder wegen des schlechten Wetters weniger Werbung für Düsseldorf machten, die Landeshauptstadt hat aber eine Menge neue Botschafter gewonnen.

Sicherheit Es ist schade, dass der erste Anblick eines Großereignisses Container und Polizisten mit Schnellfeuerwaffen sind, die die Zufahrten sichern. Aber das ist in diesen Zeiten leider erforderlich und die Polizisten haben diesen Job sehr gut, ruhig und freundlich gemacht.

Schönes Motiv Nahe der Theodor-Heuss-Brücke haben die Initiativen Pulse of Europe und We are Europe auf den Rheinwiesen das monumental große Abbild eines Fahrrads mit "lebenden Rädern" in Szene gesetzt. Als das TV die Aktion für 30 Sekunden live aus dem Hubschrauber übertrug, brach vor Ort Jubel aus.

