Serie Die Weihnachtsmacher: Die Turmbläser von Oberkassel

Seit 1978 gibt es an der Oberkasseler Auferstehungskirche Turmbläser. Momentan hat das Ensemble aus Lörick elf Mitglieder. Am Heiligabend um Mitternacht haben sie ihren großen Auftritt und musizieren vom Turm der Kirche aus. Von Marlen Kess

Oberkassel/Lörick Wenn andere sich am Heiligabend langsam zur Ruhe setzen, beginnt für sie der Höhepunkt der Weihnachtstage: Jedes Jahr um Mitternacht spielen die Turmbläser in Oberkassel nach der Christmette am Heiligen Abend vom Turm der Auferstehungskirche aus Weihnachtslieder. Das Bläserensemble besteht aus momentan elf aktiven Mitgliedern des Löricker Posaunenchors. Seit fast 40 Jahren gibt es an der Oberkasseler Kirche Turmbläser, zuerst aus der Gemeinde selbst. Seit 1994 stellt der Löricker Posaunenchor, der vormals Bläserkreis Lörick hieß, die Turmbläser. Neben sieben Posaunisten musizieren im Ensemble drei Trompeter und eine Tubistin.

Mitmachen kann jeder, der ein Blechblasinstrument spielt und Lust auf gemeinsames Musikmachen hat. Jeden Freitag treffen sich die Turmbläser etwa eine Stunde lang zum Proben, dazu treten sie das ganze Jahr über zum Beispiel in Gottesdiensten und bei Gemeindefesten auf. Auch Martinszüge begleiten die Turmbläser regelmäßig. Der schönste Auftritt ist aber für alle das weihnachtliche Musizieren vom Turm der Auferstehungskirche aus: "Das gehört für viele von uns nach der Feier mit der Familie einfach dazu", erklärt Leiter Freimuth Gradowski. "Da spielen oft sogar noch einige Ehemalige mit."

Der 30-jährige Student spielt die Trompete und ist seit 19 Jahren dabei: "Das ist eine großartige Tradition und macht sehr viel Freude." Marie-Theres Grosche, 62, spielt bei den Turmbläsern die Tuba. Am Heiligen Abend ist für sie noch eine weitere musikalische Tradition wichtig: "Um 18.30 Uhr spielen mein Mann und ich von unserem Balkon aus Weihnachtslieder für die Nachbarschaft", erzählt sie, "da singen alle mit - und Gänsehaut ist angesagt." Ralf Reinartz ist Trompeter - und katholisch, macht aber trotzdem seit Jahren bei den Turmbläsern mit. "An Heiligabend gehe ich mit meiner Familie in den katholischen Gottesdienst, nach Raclette und Bescherung ist dann Turmblasen angesagt", sagt der 50-jährige Kanalsanierungsberater.

Die Vorweihnachtszeit ist für sie alle eine besondere Zeit. Zahnarzthelferin Marie-Theres Grosche hat in dieser Zeit besonders viele musikalische Verpflichtungen mit ihrem Mann an Tuba und Posaune: "Das ist immer sehr spannend und aufregend." Am 24. Dezember spielen die Turmbläser aber nicht nur um Mitternacht, sondern begleiten auch die Kindermette in der Philippuskirche. Nach dem mitternächtlichen Konzert haben dann auch die Turmbläser Weihnachtsferien. "Bis Weihnachten herrscht Hektik, nach dem Turmblasen komme ich endlich zur Ruhe", sagt Ralf Reinartz.

Privat mögen die Drei vor allem moderne Musik. Marie-Theres Grosche zum Beispiel spielt am liebsten Dixie-Jazz, während Ralf Reinartz auf romantische Popmusik steht und Freimuth Gradowksi Filmmusik, Jazz und Rock schätzt. An Weihnachten geht es dann aber doch eher traditionell zu: Stille Nacht, Die Petersburger Schlittenfahrt und O du fröhliche sind die liebsten Weihnachtslieder der drei Oberkasseler Turmbläser.

