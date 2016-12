Kommen & Gehen: Die Vintage-Fabrik verabschiedet sich

"Im Sommer wurde mir mein Lager wegen Eigenbedarf gekündigt", sagt Gopp. Danach habe sie sich in der Stadt auf die Suche nach geeigneten und bezahlbaren Räumlichkeiten gemacht, allerdings vergebens. Es sei aber ohnehin logistisch, personell und auch kostentechnisch sehr aufwendig gewesen, Laden und Lager an verschiedenen Standorten zu betreiben. Deshalb hat sie sich jetzt ein neues Konzept überlegt.

Das Ende der Vintage-Fabrik im Stadtteil Pempelfort ist deswegen auch ein Neuanfang. Schon im Februar will die Düsseldorferin mit neuen Plänen in Neuss starten. Dort will Gopp eine Werkstatt eröffnen, in der man einkaufen, aber auch zum Beispiel Workshops zur Restaurierung besuchen kann. Zudem will sie einen Online-Shop aufbauen. Auf ihrer jetzigen Webseite kann man sich das Portfolio beispielsweise an aufgearbeiteten Möbelstücken ansehen, aber nicht direkt online einkaufen.

Am neuen Standort im benachbarten Neuss kann sich Tabitha Gopp - wie im Geschäft an der Nordstraße in Pempelfort - vorstellen, einen Raum für künstlerische Ausstellungen anzubieten. Sie selbst hat schließlich Freie Malerei und Grafik studiert und fühlt sich der Kunst nach wie vor sehr verbunden. Seit der Eröffnung ihrer Vintage-Fabrik 2014 hatte sie zum Beispiel Fotografen die Chance zu einer Ausstellung in ihren Räumlichkeiten geboten.

Ihre neue Adresse will Gopp noch nicht verraten, verspricht aber, das demnächst auf Facebook und auf ihrer Webseite nachzuholen.

Quelle: RP