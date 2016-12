Tipps für Düsseldorfer: Die wichtigsten Antworten zum Silvester-Wochenende

Wird 2017 ein gutes Jahr? Diese Frage können wir leider auch nicht beantworten. Zu allem anderen haben wir für Silvester und Neujahr Informationen zusammengestellt. Guten Rutsch und frohes Neues!

Wo gibt es die beste Party? Silvester polarisiert: Für manche ist es die wichtigste Partynacht des Jahres. Andere wollen es einfach nur gemütlich haben. Zum Glück gibt es in Düsseldorf für jeden Geschmack das richtige Event. Ob ganz glamourös im Schlösser Quartier Bohème, lecker in der Seifenfabrik oder gemütlich in der Kassette: Wir haben ein paar spannende Partys zusammengestellt.

Was trinke ich am Besten? Für manche muss es Feuerzangenbowle sein - ein Rezept gibt es in diesem Artikel. Andere mögen es Silvester etwas frischer. Dann empfiehlt sich ein Blick auf diesen Artikel: Drei Düsseldorfer Barkeeper haben uns tolle Cocktailrezepte verraten. Ein Alkoholfreier ist auch dabei.

FOTO: dpa (3)/Bretz (2)/Schwerdtfeger/Collage: Pawlitzki

Wie schütze ich mich in der Silvesternacht? Auch viele Menschen, denen Silvester 2015 nichts passiert ist, haben in diesem Jahr ein mulmiges Gefühl. Dem tragen auch die Sicherheitsbehörden Rechnung. Silvester gelten in diesem Jahr strenge Regeln: In der Altstadt wird nicht geböllert. Die Polizei fährt eine Null-Toleranz-Schiene gegen Störer und Straftäter. Frauen, die sich bedroht fühlen, können sich an den Security-Point der Frauenberatungsstelle am Burgplatz 11 wenden.

Wie komme ich nach Hause? In Düsseldorf fährt die Rheinbahn die ganze Silvesternacht über. Die Nachtbusse N1 bis N8 sowie die U-Bahnlinien U71, U72, U74 und U76 sowie U75 fahren zwischen 21 und sieben Uhr im 30-Minuten-Takt. Weitere Linien fahren verkürzte Wege. Die Linie U79 fährt alle 30 Minuten nach Wittlaer und alle 60 Minuten bis nach Duisburg-Duissern. Etwa ab neun Uhr morgens fahren die Busse und Bahnen wieder nach dem normalen Sonntagfahrplan. Die Kunden-Center der Rheinbahn an der Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof sind Silvester bis 14 Uhr geöffnet. Infos auch zu weiteren Verkehrsmitteln und längeren Fahrten - zum Beispiel von einer Stadt in die andere - haben wir hier zusammengestellt. Wer gern Taxi fährt, findet diesen Artikel über Taxi-Apps in Düsseldorf vielleicht hilfreich. Klassisch erreicht man aber Rheintaxi über die 0211/212121 oder Taxi Düsseldorf unter 0211/33333.

FOTO: Radio Bremen

Wo kann ich wann einkaufen? Viele Supermärkte haben Silvester bis 14 Uhr geöffnet. Wem am Nachmittag oder am Abend einfällt, dass noch Lebensmittel fehlen, kann zum Flughafen fahren. Der Supermarkt im Terminal hat Silvester bis 22 Uhr und Neujahr von fünf Uhr früh bis 24 Uhr geöffnet. Die anderen Geschäfte der Airport Arkaden sind Silvester und Neujahr von 7.30 bis 19 Uhr für die Kunden da. Der Supermarkt Kaufland am Professor-Neyses-Platz hat Silvester noch bis 18 Uhr geöffnet und führt auch Feuerwerksartikel.

FOTO: afp, jm

Und was mache ich, wenn mir langweilig wird? Wie wäre es mit Sport? Schwimmen gehen kann man Silvester im Düsselstrand an der Kettwiger Straße und in der Münstertherme an der Münsterstraße von 9 bis 14 Uhr. Neujahr öffnet ausschließlich das Bad Düsselstrand von 13 bis 22 Uhr.

Alternative: Das Rheinufer ist immer einen Spaziergang wert – erst Recht am Neujahrstag. Eine schöne Runde ist zum Beispiel eine Tour – zu Fuß oder mit Fahrrad – vom Volmerswerther Deich, an Hamm vorbei bis zur Rheinuferpromenade. Für Familien mit Kindern ist ein Besuch des Wildparks im Grafenberger Wald besonders schön. Neujahr können die Besucher bis 16 Uhr die Tiere wie Reh, Wildschwein und Waschbär besuchen und füttern. Der Eintritt ist frei.

Für Freunde des Kunstgenusses: In den großen Kunsthäusern sind die Ausstellungen Neujahr wie jeden Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Einem gemütlichen Rundgang durch Museum Kunstpalast und NRW-Forum (beide am Ehrenhof), Kunsthalle und K20 (beide am Grabbeplatz), KiT – Kunst im Tunnel am Mannesmannufer und K21 an der Ständehausstraße steht also nichts im Wege.

(hpaw)