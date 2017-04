Düsseldorf: Dieter Falk: "Um die Studenten tät's mir leid"

In seinem Haus im Düsseldorfer Süden hat. Dieter Falk im Keller ein Studio eingerichtet. Dort sind oft Studenten der Robert-Schumann-Hochschule zu Gast, hier Absolventen des Instituts für Musik & Medien bei einem Piano-Workshop. Der 57-jährige Musikproduzent und Komponist ist seit 2013 Professor an der Robert-Schumann-Hochschule.

Seine halbe Stelle ist mit 50.000 Euro dotiert, netto bleiben Falk davon nach eigenen Worten 2100 Euro im Monat. Welchen Aufwand er dafür betreibt, erläutert er im Interview mit unserer Redaktion. Er sei enttäuscht über das Verhalten der Politiker der Ampelkooperation (SPD, Grüne, FDP), sagt Falk. Oberbürgermeister Thomas Geisel äußerte am Rande der Ballettpremiere am Samstagabend, jeder habe eine zweite Chance verdient, auch Politiker - er hoffe, dass der notwendige Zuschuss für Falks Professur in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses durchgehe.

Quelle: RP