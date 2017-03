Altstadt Düsseldorf: "Dr. Jazz" geht nicht in den Ratskeller

"Dr. Jazz" geht nicht in den Ratskeller

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Lous Dassen ist eine Altstadt-Legende. Im Büro von Oberbürgermeister Thomas Geisel war man sehr angetan, als sich die Kultwirtin des Dr. Jazz im vorigen Jahr für den Rathauskeller interessierte. Den möchte Geisel nicht nur für Stadt- und Ratsempfänge öffnen, sondern allen Bürgern zugänglich machen. Zuvor aber muss der Keller renoviert und technisch auf Vordermann gebracht werden.

Seit Monaten wird verhandelt, jetzt wirft Dassen nach vielen Verzögerungen die Brocken hin. "Hiermit ziehe ich die Bewerbung für den Rathauskeller endgültig zurück", hat die Künstlerin und Gastronomin jetzt schriftlich der Stadtspitze mitgeteilt. "Es ist eine Schande für Düsseldorf, dass man so mit Kultur umspringt. Ohne einen Funken Respekt", schimpft Dassen in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Laut ihrer Darstellung hat der ehemalige Messe-Geschäftsführer Horst Klosterkemper den Vorschlag gemacht, eine Wiedergeburt des Dr. Jazz im Rathauskeller anzustreben. Man habe Präsentationsmappen und einen Businessplan angelegt und ins OB-Büro sowie an das Amt für Gebäudemanagement geschickt. Zur Boot-Messe habe man Eröffnung feiern wollen, dann, weil neben der Lüftung auch die Elektrik erneuert hätte werden sollen, nach Karneval. Schließlich habe man ihr angeboten, zunächst lediglich die Terrasse mit bis zu 100 Plätzen zu bewirtschaften. "Ohne Dr. Jazz keine Terrasse", sagt Dassen dazu.

Nun ist die Legende weg. Im Rathaus bedauert man das, sieht aber auch Probleme im Umgang mit Lous Dassen. Dass sich der ganze Prozess zu sehr zieht, wird eingeräumt. Geisels Büroleiter Jochen Wirtz "will jetzt Gas geben" und die Verhandlungen intensivieren. Er spricht mit Titus Jacobs, der ein Wiener Café im Rathaus einrichten möchte, und der Brauerei Kürzer.

Lous Dassen verabschiedet sich mit dem Satz, dass sie gerne am 1. Juni ihr 50-jähriges Jubiläum im Dr. Jazz gefeiert hätte. "The Carneval ist over ... und meine Laune auch."

Quelle: RP