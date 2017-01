später lesen Düsseldorf Drei Millionen für Schumann-Haus Teilen

Die Stadt geht davon aus, dass die Sanierung des Schumann-Hauses an der Bilker Straße mit drei Millionen Euro zu Buche schlagen wird. In allen Bereichen des Vorderhauses bestehe Handlungsbedarf, heißt es in einem Papier, das Kulturdezernent Hans-Georg Lohe am Donnerstag dem Kulturausschuss vorlegen wird.

