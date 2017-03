Düsseldorf-Innenstadt: Drei Straßenräuber sollen Gäste von Schwulenbars attackiert haben

Die Polizei hat drei Jugendliche in Gewahrsam genommen, die für eine Serie von Raubüberfällen rund um den U-Bahnhof Oststraße verantwortlich sein sollen. Die Täter attackierten gezielt Gäste von Schwulenbars.

Der 18-jährige Haupttäter wird beschuldigt, mindestens drei dieser Straftaten begangen zu haben. Seine beiden 17-jährigen Komplizen werde zunächst nur eine Tat im Januar angelastet. Sie brachte die Polizei auf die Spur der jungen Männer.

Mithilfe der Aussage eines Opfers und der Angaben von Zeugen aus den umliegenden Kneipen konnten die Täter schließlich identifiziert werden. Am vergangenen Mittwoch wurden sie dann in ihren Wohnungen in Wuppertal und Haan widerstandslos festgenommen. Die Beschuldigten sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die drei Jugendlichen stammen aus der Balkanregion und waren der Polizei schon länger bekannt. Da die gebildete Ermittlungskommission noch fünf weitere Fälle dieser Art bearbeitet, stehen die Jugendlichen im Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben.

(ctri)