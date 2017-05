Düsseldorf: Drei, zwei, eins... meine Tankstelle

Ein Mülheimer Geschäftsmann verkauft seine Tankstelle in Unterbilk auf eine ungewöhnliche Weise: mit einer Internet-Auktion. Knapp eine halbe Million Euro möchte er für sein Grundstück haben. Von Marlen Keß und Alessa Brings

Eine Tankstelle, vier Zapfsäulen, 550.000 Euro Festpreis: Das ist die wohl ungewöhnlichste Verkaufsaktion des Jahres. Ein Mülheimer Geschäftsmann bietet so seine Tankstelle in Unterbilk an - aber nicht auf einem Immobilienportal, sondern bei Ebay, zum Festpreis von 550.000 Euro. Andere Preisvorschläge nimmt Temel Tuna aber auch entgegen.

Die freie Tankstelle an der Elisabethstraße in Unterbilk gehört zu den ältesten der Landeshauptstadt. Erst seit einigen Jahren ist sie im Besitz des deutsch-türkischen Geschäftsmanns aus Mülheim. Tuna hatte sie ursprünglich erworben, um auf der dazu gehörigen Ladenfläche einen Auto- und Trikeverleih zu betreiben. "Das ist aber leider nicht so gut angekommen", sagt der 52-Jährige, "und deshalb will ich die Tankstelle jetzt wieder verkaufen." Ab sofort will sich der gelernte Dachdecker wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren, die Sanierung und Vermietung von Immobilien.

Auch in Zukunft wird an der Tanke aber wohl nicht nur Benzin verkauft werden. Zum Angebot gehört nämlich nicht nur die laut Tuna "top in Schuss gehaltene" Traditions-Tankstelle, sondern auch eine Ladenfläche von immerhin rund 500 Quadratmetern, "perfekt für einen Autohandel, eine Autowerkstatt oder eine Waschanlage".

Seine Idee, den Verkauf durch das Internet-Auktionshaus populär zu machen, ist jedenfalls aufgegangen: 75 Nutzer beobachten das Angebot bereits, bis zu 24 mal pro Stunde wird es angeklickt. Ob das nun echte Interessenten oder Neugierige sind - das ungewöhnliche Angebot hat sich schließlich schnell im Netz verbreitet - wird sich noch zeigen müssen. Laut Temel Tuna gibt es aber schon einige potenzielle Käufer: "Drei bis vier Leute haben sich gemeldet, und die sind auch ehrlich interessiert." Den Verkäufer überrascht das nicht: "Wenn man etwas vom Fach versteht, kann man hier mit Sicherheit guten Umsatz machen." Die freie Tankstelle liege für Autofahrer, die von der A52 kommen und Richtung Unterbilk fahren, auf dem Weg und werde daher oft genutzt. Bei guter Werbung und fairen Preisen, könnte das Geschäft sehr gut weiterlaufen, vermutet Tuna. Sollte sich ein Interessent melden, der nicht ins Tankstellengeschäft einsteigen möchte, sondern andere Pläne für das Grundstück hat, wird Tuna das zwar nicht direkt ablehnen. Praktischer wäre es jedoch, wenn sich Tankwarte melden. Das bedeutet nämlich weniger Papierkram.

Die Geschäftsmodalitäten im Internet-Auktionshaus hat er mit Humor gestaltet. Bezahlt werden kann mit EC- oder Kreditkarte, über den Online-Bezahlservice Paypal - oder auch in Bar. In der Rubrik "Versandart" zeigt er sich dagegen ein bisschen unflexibel. Er hat nämlich angekreuzt: "Nur Abholung."

Quelle: RP