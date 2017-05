später lesen Name und Nachricht Düsseldorf 2017-05-03T20:11+0200 2017-05-04T00:00+0200

Burkhard Albes gilt nicht als Freund von Streit und hat dafür das passende Amt. Der 53-jährige Sozialdemokrat ist seit 2014 Vorsitzender des Sportausschusses, das politische Gremium mit der wohl höchsten Rate an einstimmigen Entscheidungen - bis jetzt. Albes möchte zwar keinen Streit anfangen, hat sich aber offensichtlich sehr geärgert. In letzter Zeit seien über die Sportstadt Düsseldorf Behauptungen und Meinungen geäußert worden, die ihr nicht gerecht würden. Deshalb hatte Albes für gestern eine Pressekonferenz anberaumt und dafür so viele Mitstreiter eingeladen, dass deren Zahl nur knapp das Unentschieden mit dem Wert der anwesenden Medienvertreter schaffte. Gemeinsam stellten sie elf Punkte vor, in denen die Sportstadt aus ihrer Sicht glänzend dasteht. Wer ihn zu alledem veranlasste hatte, sagte Albes selbst auf Nachfrage nicht.