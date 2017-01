später lesen Ermittlungen gegen IS-Terrorzelle Anschlagspläne für Düsseldorf waren konkreter als gedacht FOTO: andreas Endermann FOTO: andreas Endermann Teilen



Die im Juni 2016 aufgeflogene IS-Terrorzelle hatte ihre Anschlagspläne in der Düsseldorfer Altstadt bereits weiter vorangetrieben als bisher bekannt. So hatten sie unter anderem den Plan, den Anschlag an einem Freitag oder Samstag zu verüben.