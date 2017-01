Düsseldorf: Düsseldorf beim Sprit zweitbilligste Stadt im Land

Am günstigsten tankten Autofahrer der 20 größten deutschen Städte Super E10 im Schnitt in Essen (1,3087 Euro), Düsseldorf (1,3105 Euro) und Köln (1,3110 Euro). Dieses Ranking ermittelt das Internetvergleichsportal Clever-Tanken einmal pro Monat.

Am meisten zahlten Autofahrer pro Liter Super E10 hingegen in Bielefeld (1,3393 Euro), Frankfurt am Main (1,3355 Euro) und Dresden (1,3322 Euro). In Bielefeld kostete der Liter Super E10 damit knapp drei Cent mehr als in Essen. Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 mussten die Düsseldorfer rund 314 Euro zahlen und damit etwa sieben Euro weniger als Autofahrer in Bielefeld. Beim Dieselpreis ist die NRW-Landeshauptstadt dagegen im Mittelfeld. Unter die Top Drei der günstigsten Tankstädte im ganzen Jahr schafften es am häufigsten Bochum und Duisburg (je sech mal) sowie Düsseldorf und Mannheim (je fünf mal).

Die Kraftstoffpreise hatten im letzten Monat des Jahres einen Endspurt eingelegt. Dabei ging es Woche für Woche nur nach oben. Im Mittel sind die Preise für Super E10 und Diesel um je rund fünf Cent gegenüber November gestiegen. Pro Liter Super E10 zahlten Kraftfahrer durchschnittlich 1,3306 Euro, pro Liter Diesel 1,1602 Euro. Beide Kraftstoffsorten erreichten damit ihr Jahreshoch.

Gründe für die Verteuerung sind der seit Mitte November gestiegene Rohölpreis sowie der weiterhin starke US-Dollar.

(tb)