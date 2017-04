Florapark in Düsseldorf

Auf einem Spielplatz in Unterbilk umrahmt eine Mauer aus Natursteinen ein Sandbecken. Jetzt werden darauf Inschriften entdeckt. Die Steine stammen offenbar von einem Friedhof. Die Stadt reagiert sofort. Von Olivia Konieczny

Die Grabsteine waren bereits vor Jahren am großen Sandbecken auf dem Spielplatz im Florapark verlegt worden. Das Problem: Damals wurde versäumt, die Inschriften herauszumeißeln. Nun traten die Steine zutage: ein Vorname, ein Kreuz und eine Jahreszahl waren zu sehen, wie der "Express" berichtete.

Mauer wurde bereits vor 25 Jahren verlegt

"Die Natursteine wurden 1992 nach Vorgaben des Künstlers Gerd Trostmann von Auszubildenden zu einer Mauer verarbeitet", erklärte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Vor rund fünf Jahren sei die Mauer bis auf die unterste Reihe abgetragen worden. Da die unteren Steine mit den Inschriften durch Sand verdeckt waren, fiel lange niemandem etwas auf. Jetzt entdeckten offenbar Nutzer des Spielplatzes die Grabsteine.

"Wir bedauern dieses Versäumnis und haben sofort am Freitag die Inschriften beseitigt", sagte die Sprecherin. Passieren kann so etwas nun offenbar auch nicht mehr so leicht: "Schon seit mehreren Jahren werden Grabsteine nicht mehr als Naturstein wiederverwendet, sondern ordnungsgemäß entsorgt."

Quelle: RP