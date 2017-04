Es gibt derzeit keine polizeilichen Ermittlungen gegen den 41-jährigen Düsseldorfer, bei dem die verschwundene Lucy S. aus dem Landkreis Kassel am Freitagabend gefunden wurde. Das teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die 15-Jährige war am Freitagabend in der Wohnung eines Düsseldorfers gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war sie "unversehrt". Es habe keinerlei Hinweise auf einen Straftat, auch nicht auf ein Sexualdelikt, gegeben, so ein Sprecher der Polizei in Hessen.

Am Montag war die 15-jährige aus ihrem Elternhaus in Breuna im Landkreis Kassel verschwunden. Die Polizei hatte vor allem in NRW nach ihr gesucht, weil ihr Fahrrad in einem Bahnhof im Kreis Höxter gefunden worden war.

Lucys Mutter hatte sich einem Bericht der "Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen" zufolge bei Facebook an die Öffentlichkeit gewandt und dort geschrieben, Lucy sei psychisch krank. Sie sei kaum in der Lage, Menschen anzusprechen und sei nicht wetterfest gekleidet. Die Eltern des Mädchens fuhren noch in der Nacht nach Düsseldorf, um Lucy auf der Polizeiwache in Empfang zu nehmen.

Wie die Polizei in Nordhessen berichtet, konnten die Beamten den Aufenthaltsort des Mädchens ermitteln. Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr fuhr eine Polizeistreife zur Wohnung eines 41-jährigen Düsseldorfers. Nach Angaben der Polizei wurde die 15-Jährige "unversehrt" aufgefunden. Sie gibt an, den Mann im Internet kennengelernt zu haben. Am Tag ihres Verschwindens sei sie direkt nach Düsseldorf gereist.

(jco)