Düsseldorf: Das ist das Programm zum Open-Air-Kino 2017

Am 20. Juli startet das Open-Air-Kino Düsseldorf in die neue Saison. Animationsfilme, Musicals, Komödien – das sind die Highlights des Programms.

Im Rheinpark Düsseldorf gibt es bis zum 20. August täglich großes Kino unter freiem Himmel. Beim Open-Air-Kino 2017 kommen vor allem Fans der Fantasy und der Komödie auf ihre Kosten.

Bei "Die Schöne und das Biest", "Guardians of the Galaxy 2", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" und "Pirates of the Carribean 5" werden die Zuschauer in fremde Welten entführt. "The Boss Baby", "Willkommen bei den Hartmanns" und "Girls' Night Out" bieten eher einen Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher.

Mit "La La Land" und "Hidden Figures" sind auch zwei Oscar-nominierte beziehungsweise -prämierte Filme dabei.

Frühbucherrabatt bis zum 20. Juli

Ein besonderes Highlight gibt es für alle freiwilligen Helfer des Grand Départs: Sie werden als Dankeschön am 3. August zur Vorstellung des Films "Passengers" eingeladen. Einen besonderen Gast erwarten die Veranstalter außerdem am 18. August. Bei der Vorpremiere von "Logan Lucky" wird SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast sein.

Tickets für das Kino können online ab dem 28. Juni bestellt werden. Bis zum 20. Juli gibt es Frühbucherrabatt.