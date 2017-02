Demonstration in Düsseldorf gegen Abschiebung von Afghanen

Etwa Tausend Demonstranten ziehen am Samstag durch die Düsseldorfer Innenstadt. Sie protestieren gegen die Einstufung von Afghanistan als sicheres Herkunftsland und fordern einen Abschiebestopp. Bundesweit finden Aktionen statt.

Die Demonstranten, darunter viele Afghanen haben sich gegen 13.30 Uhr am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße getroffen und wollen von dort aus durch die Innenstadt in Richtung Landtag ziehen. Dort soll um 15 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden. Die Polizei spricht von etwa 1000 Teilnehmern.

Die Demonstration steht unter dem Motto "Abschiebestopp nach Afghanistan - Jetzt! #keinsicheresLand". Auch in Berlin, Hamburg, Hannover, Rostock, Nürnberg, Wiesbaden, Trier und Erfurt soll es Kundgebungen geben.

Organisiert wird die Düsseldorfer Veranstaltung unter anderem vom Flüchtlingsrat NRW. e.V.

(sg)